ЗСУ вибили окупантів і повернули позиції південніше Іванівського

Біля Часового Яру ворог застосовує таку ж тактику, як на підступах до Авдіївки взимку

Росіяни намагаються взяти Часів Яр в тактичне оточення

Українським військовим вдалося повернути позиції південніше населеного пункту Іванівське на Донеччині. Проте окупаційна армія РФ не припиняє штурми та спроби захопити Часів Яр. Про це в ефірі «Апостроф TV» розповів заступник командира батальйону 92-ї окремої штурмової бригади Олесь Маляревич.

За його словами, біля Часового Яру ворог застосовує таку ж тактику, як на підступах до Авдіївки взимку. Проте в окупантів нічого не виходить, ЗСУ навіть вдається повертати деякі позиції.

«Наразі територіальних та тактичних успіхів він не має. Позавчора (26 квітня – ред.) були навіть повернуті силами нашої бригади позиції південніше Іванівського. Завдання – не допустити захоплення Часового Яру», – наголосив Маляревич.

За словами заступника командира, ворог бомбардує територію керованими авіабомбами, чинить потужний артилерійський натиск, після чого йде на штурм.

Росіяни намагаються взяти Часів Яр в тактичне оточення.

«Якщо подивитися географію Часового Яру, його намагаються взяти в тактичне оточення, намагаються «штурмувати в лоб», тому що там є частина каналу, де канал йде в труби, а не просто природнім шляхом, тому там й намагаються фронтально рухатись, збільшили там натиск. Але все що наближається до каналу в бік Часового Яру, все знищується», – зазначив військовий.

Раніше головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський визнав, що ситуація на фронті загострилась.

Нагадаємо, аналітики ISW прогнозують, що Україна, найімовірніше, стабілізує лінію фронту в найближчі місяці і зможе розпочати обмежені контрнаступальні операції наприкінці 2024 або на початку 2025 року.

Le Figaro з посиланням на французького чиновника писало, що Україна обіцяє в наступному році розпочати новий контрнаступ. Для цього українська влада просить міжнародних партнерів «допомогти протриматися на війні у 2024 році».

До слова, раніше президент Володимир Зеленський припустив, що великий контрнаступ ЗСУ влітку 2023 року був приречений від самого початку.