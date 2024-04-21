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NYT: за два місяці ЗСУ втратили п’ять танків Abrams із 31

Наталія Порощук
glavcom.ua
NYT: за два місяці ЗСУ втратили п’ять танків Abrams із 31
За даними аналітичного сайту Oryx, який підраховує втрати на основі візуальних доказів, загалом з лютого 2022 року Україна втратила 796 танків
фото з відкритих джерел

З лютого 2022 року Україна втратила 796 танків

За останні два місяці Україна втратила п’ять танків Abrams із 31, які США відправили восени минулого року. Про це повідомляє The New York Times.

Високопоставлений американський чиновник розповів виданню, що за останні два місяці російські війська вразили п’ять із 31 M1 Abrams американського виробництва.

Австрійський військовий інструктор полковник Маркус Рейснер, який стежить за тим, як західна зброя використовується в Україні, розповів, що ще три танки були помірно пошкоджені на початку цього року.

За даними аналітичного сайту Oryx, з лютого 2022 року Україна втратила 796 танків. Переважна більшість з них – радянські моделі, але 140 із втрачених танків – це ті, що були передані країнами НАТО.

Водночас Oryx зазначив, що Росія втратила уже понад 2900 танків. Однак Генштаб ЗСУ повідомляє, кількість втрачених Росією танків перевищує 7000.

New York Times пише, що Україна втрачала і німецькі танки Leopard: принаймні 30 з них було знищено. Утім, Abrams часто називають одним із найкращих танків у світі. І те, що знищити його за допомогою дронів-камікадзе виявилось легше, ніж припускали деякі офіційні особи та експерти, свідчить про те, що «конфлікт в Україні у ще один спосіб змінює саму природу сучасної війни», вважає оборонний аналітик з вашингтонського Інституту Гудзона Джан Касапоглу.

Нагадаємо, що 20 квітня Литва оголосила про передачу Україні нового пакета військової допомоги. Він включає легкий штурмовик L-39ZA Albatros. 

Теги: ЗСУ війна танки Україна

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