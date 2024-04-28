Мобілізація українців з інвалідністю: кого можуть призвати до ЗСУ з 1 травня

Українцям, які отримали інвалідність після 24 лютого 2022 року, необхідно буде повторно пройти ВЛК

Чоловікам віком 25-55 років, які отримали групу інвалідності після повномасштабного вторгнення, треба підтвердити діагноз

Новий закон про мобілізацію, підписаний президентом України Володимиром Зеленським, передбачає, що 2024 року мобілізація для людей з інвалідністю може відбуватися з деякими змінами. Текст закону опубліковано на сайті «Голосу України», офіційному виданні Верховної Ради.

Мобілізація громадян з інвалідністю по-новому

Мобілізація інвалідів II групи, так само як і мобілізація інвалідів III групи або I, видається можливою тільки за бажанням громадянина. У разі якщо буде підписано контракт із Силами оборони України. До цього надається відстрочка на 6-12 місяців.

Але якщо військовозобов'язані чоловіки 25-55 років отримали групу інвалідності вже після повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року, знадобиться проходити ВЛК і підтверджувати діагноз. Водночас правило не поширюється на військовозобов'язаних з інвалідністю I або II групи після поранень під час служби та захисту країни.

Із якими захворюваннями не мобілізують:

туберкульоз, що прогресує;

важкі форми вірусних гепатитів;

ВІЛ з інфекційними, паразитарними хворобами;

низка онкологічних захворювань;

хвороби крові та кровотворних органів;

діабет, хвороби щитоподібної залози;

розлади психіки та поведінки;

хвороби нервової системи;

захворювання, пов'язані із зором і придатковим апаратом;

вушні хвороби;

захворювання системи кровообігу;

захворювання дихальних органів;

захворювання травної системи;

шкірні захворювання, а також хвороби підшкірної клітковини;

захворювання кістково-м'язової системи, сполучної тканини;

хвороби сечостатевої системи.

Після 18 травня, коли новий закон про мобілізацію набуде чинності, через три місяці оприлюднять новий список захворювань, який надаватиме статус «не придатний для проходження військової служби».

Нагадаємо, 11 квітня, Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт про мобілізацію №10449. Закон спрямований на те, щоб поставити на облік усіх військовозобов'язаних і оновити їхні дані. Як зазначають автори документа, це спростить для влади процес мобілізації, оскільки ТЦК матимуть актуальну інформацію про потенційних новобранців.

Закон спрямований на те, щоб поставити на облік усіх військовозобов'язаних і оновити їхні дані. Як зазначають автори документа, це спростить для влади процес мобілізації, оскільки ТЦК матимуть актуальну інформацію про потенційних новобранців. Чоловіки у віці 18-60 років зобов'язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані у військкоматі, центрі надання адмінпослуг (ЦНАП) або в електронному кабінеті призовника.