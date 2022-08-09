Сотня білоруських чиновників потрапила під санкції США 

Держдеп ввів санкції проти білоруської владної верхівки

США оголосили про введення санкцій проти 100 високопоставлених посадовців режиму в Білорусі, причетних до підриву демократії в республіці, переслідування й репресій усіх, хто виступає за право на основні свободи. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

«Сьогодні ми оголошуємо наступні кроки із запровадженням візових обмежень проти 100 офіційних осіб режиму та їхніх філій за участь у підриві, завданні шкоди демократичним інституціям або перешкоджанні демократичному переходу в Білорусі», – йдеться в заяві, приуроченій до двох років після фальсифікації президентських виборів у країні.

У цьому списку позначені, зокрема, високопоставлені посадовці адміністрації президента, МВС, КДБ, центральної виборчої комісії, генпрокуратури, головного апарату слідчого комітету, мінтрансзв'язку, головного управління по боротьбі з організованою злочинністю та корупцією. Крім того, під санкції потрапили чиновники держтелерадіокомпанії «Белтелерадіо», другої національної телестанції, а також представники командування ВПС і ППО республіки. У списку також опинилися члени парламенту, окружні судді, співробітники служби безпеки, члени виконавчих комітетів і адміністратори державних університетів.

У заяві підкреслюється, що зазначені особи були причетні до тортур, насильницького арешту мирних протестувальників, обшуків будинків і офісів журналістів, опозиціонерів та активістів. Крім того, з їх допомогою вибивалися вимушені зізнання, чинилися фальсифікації виборів, виносилися політично мотивовані вироки політв'язням. На іншому рівні відраховувалися студенти за участь у мирних акціях протесту, викривлялися закони й права на основні свободи, мали місце акти транснаціональних репресій.

Як повідомлялося, після сфальсифікованих виборів у Білорусі 2020 року Держдепартамент США запровадив санкції проти майже 300 представників режиму, причетних до підриву демократії.

Нагадаємо, днями головна опозиціонерка білоруського диктатора Олександра Лукашенка Світлана Тихановська заявила про необхідність створення колективного органу для досягнення цілей нової Білорусі.

Раніше повідомлялося, що США запроваджують нові санкції проти 120 компаній з Росії та Білорусі.

Крім того, Велика Британія ввела нові санкції проти Білорусі.