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Вилетіли вікна і двері під'їзду. На Рівненщині показали наслідки ракетної атаки (фото)

Марія Мартинюк
glavcom.ua
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Вилетіли вікна і двері під'їзду. На Рівненщині показали наслідки ракетної атаки (фото)
Фахівці обстежили територію та збирають необхідні речові докази
фото: Поліція Рівненщини

Людей, чиї квартири постраждали, евакуювали, напоїли теплим чаєм та надали психологічну підтримку

17 листопада Росія вдарила ракетами по об’єкту критичної інфраструктури на Рівненщині. Наразі правоохоронці збирають докази обстрілу, повідомляють на сторінці поліції області в соцмережах.

У відомстві зазначають, що внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали й будівлі, що розташовані поруч. У житлових будинках пошкоджені вікна, балкони, подекуди від удару повибивало двері. На щастя, обійшлося без жертв.

Вилетіли вікна і двері під'їзду. На Рівненщині показали наслідки ракетної атаки (фото) фото 1

Фахівці обстежили територію та збирають необхідні речові докази.

Людей, чиї квартири постраждали, евакуювали, напоїли теплим чаєм та надали психологічну підтримку. 

Досудове розслідування за ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни) здійснюють слідчі СБУ у Рівненській області за процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури.

Вилетіли вікна і двері під'їзду. На Рівненщині показали наслідки ракетної атаки (фото) фото 2

Нагадаємо, зранку 17 листопада російські окупаційні війська здійснили масовий пуск ракет різного типу. Запуск ракет з російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС у напрямку України було зафіксовано о 05:42. Згідно з інформацією моніторингових груп, у повітрі перебувало 17 літаків, однак не було чітко вказано, чи всі вони здійснили ракетні удари.

Міністр енергетики України Герман Галущенко згодом заявив, що російські терористи атакують ракетами об'єкти енергетичної системи по всій території країни. 

Вилетіли вікна і двері під'їзду. На Рівненщині показали наслідки ракетної атаки (фото) фото 3
Вилетіли вікна і двері під'їзду. На Рівненщині показали наслідки ракетної атаки (фото) фото 4

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Теги: Рівне ракетна атака

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