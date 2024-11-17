Росія масовано атакує Україну ракетами (оновлюється)

Громадянам рекомендують перейти в укриття

Зранку, 17 листопада російські окупаційні війська здійснили масовий пуск ракет різного типу. Про це повідомляють Повітряні сили та моніторингові пабліки.

Запуск ракет з російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС у напрямку України було зафіксовано о 05:42. Згідно з інформацією моніторингових груп, у повітрі перебувало 17 літаків, однак не було чітко вказано, чи всі вони здійснили ракетні удари.

Також, ще з вечора, у повітряному просторі України були помічені ударні безпілотники (ймовірно типу "Шахед"), які окупанти запускали кількома групами та хвилями протягом ночі.

Зранку стало відомо про пуски крилатих ракет морського базування "Калібр" з акваторії Чорного моря. Водночас, ВМС ЗСУ повідомили, що на ранок у Чорному морі перебували 4 російські ракетоносії, загалом здатні здійснити до 24 пусків ракет "Калібр".

Згодом у Повітряних силах попередили про загрозу балістичних ракет, запущених з тимчасово окупованої Феодосії в Криму. Зокрема, був зафіксований пуск балістичної ракети по Кропивницькому та крилатої ракети по Києву. Військові ЗСУ також повідомили про рух ракет у напрямку кількох областей.

Згодом у Повітряних силах повідомили про пуски аеробалістичних ракет "Кинджал" з Тамбова (РФ) по Україні, зокрема у бік Харкова.

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До слова, вночі, 17 листопада російські ударні БпЛА в черговий раз атакували столицю України.