Головна Світ Політика
search button user button menu button

Через ракетну атаку в Україні Польща підняла в небо бойові літаки

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Через ракетну атаку в Україні Польща підняла в небо бойові літаки
Польща підняла в небо винищувачі
фото з відкритих джерел

Росія обстрілює україну різними типами ракет зранку, 17 листопада

У зв'язку з масованим ракетним обстрілом території України Росією, військове командування Республіки Польща підняло в небо польську та союзницьку авіацію. Про це повідомляє Оперативне командування польської армії у соцмережі Х.

Згідно з інформацією, внаслідок інтенсивного нападу Російської Федерації, яка використовує крилаті й балістичні ракети, а також безпілотники для атак на об'єкти, зокрема на заході України, розпочалась операція польської та союзницької авіації в повітряному просторі Польщі.

«Відповідно до встановлених процедур, Оперативний командувач Групи збройних сил (ГЗС) активізував усі наявні сили та засоби, піднявши чергові пари винищувачів, а також приведено в стан підвищеної готовності наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки», – йдеться в повідомленні.

Захід спрямований на забезпечення безпеки на територіях, що межують із зоною загрози.

Оперативне командування ГЗС здійснює моніторинг поточної ситуації, а сили та засоби знаходяться в повній готовності до оперативного реагування.

Зранку, 17 листопада російські окупаційні війська здійснили масовий пуск ракет по Україні.
 

Читайте також:

Теги: Польща балістичні ракети соцмережі ракетна атака Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Байден хоче швидко передати озброєння Україні
США регулярно передаватимуть зброю Україні, щоб встигнути використати $7,1 млрд
15 листопада, 01:03
Чи будуть відключення світла 14 листопада: прогноз «Укренерго»
Чи будуть відключення світла 14 листопада: прогноз «Укренерго»
13 листопада, 18:37
Дуда летить на президентський захід Трампа в його маєтку в Мар-а-Лаго у Флориді
Дуда зустрінеться із Трампом: названо дату
8 листопада, 23:09
Українці страждають від недоїдання якісної їжі
Ендокринолог пояснила, як правильно харчуватися українцям в умовах хронічного стресу
6 листопада, 07:00
Президентка Молдови Майа Санду оголосила про свою перемогу на виборах глави держави
Перемога Санду в Молдові: Центр протидії дезінформації пояснив, чому це важливо для України
4 листопада, 11:52
Авто Ар'євим було придбано у ТОВ «Гранд Мотор» 20 жовтня поточного року
Нардеп Ар’єв придбав нове авто. Яку марку обрав депутат (фото)
29 жовтня, 10:57
Чи дійсно українське суспільство розколоте
Згуртованість чи розкол суспільства: українці більш єдині, ніж ми думаємо
28 жовтня, 17:57
Санкції працюють проти російських підприємств
Великий російський завод припинив зрідження газу через санкції – Bloomberg
26 жовтня, 01:12
У Польщі є три генеральні консульства Росії
Польща закриває російське консульство в Познані
22 жовтня, 17:31

Політика

Безпілотники атакували машинобудівний завод в російському Іжевську
Безпілотники атакували машинобудівний завод в російському Іжевську
Через ракетну атаку в Україні Польща підняла в небо бойові літаки
Через ракетну атаку в Україні Польща підняла в небо бойові літаки
Глава українського МЗС обговорив із французьким колегою оборонне співробітництво
Глава українського МЗС обговорив із французьким колегою оборонне співробітництво
Сікорський запропонував Україні відкрити у Познані чергове консульство замість російського
Сікорський запропонував Україні відкрити у Познані чергове консульство замість російського
З аеродрому Оленья злетіло до семи бортів Ту-95МС
З аеродрому Оленья злетіло до семи бортів Ту-95МС
Хезболла розглядає варіант припинення вогню за проєктом США та Ізраїлю
Хезболла розглядає варіант припинення вогню за проєктом США та Ізраїлю

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
104K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 листопада: ситуація на фронті
49K
Командир аеромобільного батальйону розповів, за що йому пропонував гроші полонений окупант
37K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 листопада 2024
28K
Утік і заробляє на російськомовних піснях. Музичний оглядач викрив Сергія Бабкіна
13K
Зафіксовано пуски ракет із стратегічних бомбардувальників
5764
Померла зірка комедії «Діамантова рука»

Новини

Росія здійснила масовий пуск ракет різних типів по Україні, Байден зустрівся із Сі Цзіньпіном: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Хмарно з проясненнями та без дощу: прогноз погоди на 17 листопада
Сьогодні, 06:00
Зафіксовано пуски ракет із стратегічних бомбардувальників
Сьогодні, 05:47
У Києві вдруге за ніч оголошено тривогу
Сьогодні, 05:39
17 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
«Ціни вдвічі вищі, ніж у Європі». Тимошенко оголосила війну аптечній мафії
Вчора, 13:45

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua