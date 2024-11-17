Через ракетну атаку в Україні Польща підняла в небо бойові літаки

Росія обстрілює україну різними типами ракет зранку, 17 листопада

У зв'язку з масованим ракетним обстрілом території України Росією, військове командування Республіки Польща підняло в небо польську та союзницьку авіацію. Про це повідомляє Оперативне командування польської армії у соцмережі Х.

Згідно з інформацією, внаслідок інтенсивного нападу Російської Федерації, яка використовує крилаті й балістичні ракети, а також безпілотники для атак на об'єкти, зокрема на заході України, розпочалась операція польської та союзницької авіації в повітряному просторі Польщі.

«Відповідно до встановлених процедур, Оперативний командувач Групи збройних сил (ГЗС) активізував усі наявні сили та засоби, піднявши чергові пари винищувачів, а також приведено в стан підвищеної готовності наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки», – йдеться в повідомленні.

Захід спрямований на забезпечення безпеки на територіях, що межують із зоною загрози.

Оперативне командування ГЗС здійснює моніторинг поточної ситуації, а сили та засоби знаходяться в повній готовності до оперативного реагування.

Зранку, 17 листопада російські окупаційні війська здійснили масовий пуск ракет по Україні.

