Перший постріл й одразу влучання. Повітряні сили ЗСУ показали військову, яка збила крилату ракету

Вже після бойової роботи жінка трохи дала волю емоціям

Це був перший бойовий пуск військової та перше влучання

Уранці 17 листопада солдат Наталія Грабарчук знищила крилату ракету з ПЗРК «Ігла». Про це повідомляють на сторінці Повітряних сил ЗСУ в соцмережах.

Це був перший бойовий пуск військової та перше влучання. Наталя пройшла курси підготовки у навчальному центрі тривалістю 5 місяців, опанувала різні типи переносних зенітно-ракетних комплексів.

«Коли ворожа ракета опинилася переді мною, я відкинула всі емоції і хвилювання. Зробила сотні навчальних пусків на тренажерах. А тут — перший бойовий і в ціль!.. ПЗРК важить десь 18 кілограмів, також тисне і відповідальність. Дуже рада, що мені це вдалося. Вже після бойової роботи трохи дала волю емоціям. У складі нашої мобільної вогневої групи – військовослужбовці-жінки. Ми докладаємо максимум зусиль для досягнення результату, віддаємо усі свої сили», – каже військовослужбовиця.

Наталія Грабарчук у цивільному житті була вихователем дошкільного навчального закладу. З 2021 року вона – стрілець-зенітник зенітного ракетного підрозділу Галицько-Волинської радіотехнічної бригади повітряного командування «Захід».

Нагадаємо, що 17 листопада Росія випустила по Україні 120 крилатих ракет та 90 дронів. Над Україною було збито 102 ракети та 42 безпілотники. Протиповітряна оборона працювала майже у всіх регіонах України – у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Полтавській, Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Дніпропетровській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Рівненській, Волинській та Львівській областях.