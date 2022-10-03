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Ворог відступає: ЗСУ розповіли про ситуацію на півдні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ворог відступає: ЗСУ розповіли про ситуацію на півдні
Українські захисники продовжують вогневий контроль захопленої території
фото з відкритих джерел

У Чорному морі шторм поступово зменшує потужність ворожого флоту

На півдні ракетно-артилерійські підрозділи Збройних сил України за добу виконали 196 вогневих завдань, російські війська вдаються до спроб здійснювати оборону, проте на деяких напрямках змушені відступити. Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

«Наші ракетно-артилерійські підрозділи виконали 196 вогневих завдань, забезпечуючи підтримку просування військ. Остаточні втрати ворога у живій силі, озброєнні та техніці дорозвідуються», – йдеться в повідомленні.

За даними командування, станом на сьогодні, на південному напрямку обстановка залишається складною, але контрольованою Силами оборони України.

Українські захисники продовжують вогневий контроль захопленої території, здійснюючи ураження районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, його пунктів управління й логістичних об’єктів.  «Положення, склад та стан ворожих підрозділів суттєво корегуються впливом наших сил. Ворог намагається оборонятися, але на деяких напрямках змушений відступити, залишаючи позиції», – зауважили в командуванні.

Водночас, не маючи успіху на лінії фронту, ворог продовжує техногенний шантаж, вогневий і психологічний тиск на мирне населення тилових регіонів.

За інформацією ОК «Південь», у Чорному морі шторм поступово зменшує потужність ворожого флоту. На бойове чергування Росією виведені три надводні та два підводні ракетоносії із 32 «Калібрами» на борту.

Наголошується, що загроза ракетних ударів, атак дронів-камікадзе, диверсійних заходів та їх проявів, як й артилерійських обстрілів, залишається актуальною.

Нагадаємо, триває двісті двадцять друга доба війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку.

Теги: ворог втрати населення озброєння шантаж шторм

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