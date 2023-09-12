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Вимкнення Starlink у Криму. Сенат США відреагував

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Вимкнення Starlink у Криму. Сенат США відреагував
Маск відмовився вмикати Starlink у Криму на запит України
фото з відкритих джерел

Елізабет Уоррен: «Зовнішня політика проводиться урядом, а не одним мільярдером»

Сенат Сполучених Штатів Америки повинен провести розслідування щодо SpaceX після того, як Ілон Маск визнав, що заблокував Україні доступ до супутникової мережі Starlink під час атаки на російські військові кораблі біля узбережжя Криму. Про це заявила сенатор Елізабет Уоррен, передає Bloomberg.

«Конгресу необхідно розслідувати, що тут сталося, і чи є у нас адекватні інструменти, щоб гарантувати, що зовнішня політика проводиться урядом, а не одним мільярдером», – заявила демократ із Массачусетсу.

Очікується, що Маск, генеральний директор SpaceX, буде серед керівників технологічної галузі, які візьмуть участь у закритій зустрічі із сенаторами в Капітолії у середу, 13 вересня.

Уоррен, член комітету збройних сил, заявила, що вона також хоче, щоб Міністерство оборони вивчило свої контрактні відносини з компанією.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що засновник компаній SpaceX та власник соцмережі Twitter Ілон Маск відмовив командуванню  Збройних сил України у проханні включити супутниковий інтернет Starlink у районі окупованого Криму. Про це пише американське видання The New York Times з посиланням на два джерела, які «знайомі із ситуацією».

Також видання The Washington Post повідомило, що соціальна мережа Twitter, яка належить Ілону Маску, зіграла важливу роль у тому, що російська пропаганда щодо України досягла більшої кількості людей, ніж до початку війни.

Згодом Маск уточнив, що не вимикав супутниковий зв'язок Starlink для дронів-камікадзе ЗСУ на Чорному морі, а відмовився його там вмикати на запит України.

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Теги: США війна Крим Україна Ілон Маск

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