Маск без дозволу надав біографу конфіденційне листування з Федоровим – FT

Федоров повідомив, що Маск особисто заявив йому, що вимкнув послуги Starlink навколо лінії фронту

Глава SpaceX і Tesla Ілон Маск поділився зі своїм біографом конфіденційними повідомленнями від віцепрем'єра України з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій Михайла Федорова, не питаючи його дозволу. Про це повідомляє Financial Times.

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Федоров розповів виданню, що не знав про те, що біограф Маска отримав доступ до їхнього листування з мільярдером і опублікував його в новій книзі.

«Це не дуже красиво… Я ніколи не показував і не розповідав про наше листування публічно», – заявив віцепрем'єр.

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Маск поки не відповів на прохання журналістів про коментар.

Як пише FT, очільник Мінцифри України «видався шокованим», коли йому показали статтю про уривок із біографії Маска з фрагментом їхнього листування, але сказав, що, оскільки розмова відбувалася рік тому, її публікація навряд чи матиме наслідки.

«Я розумію, чому він це опублікував, тому що я кажу, який він величний і що він має врятувати людство», – пожартував Федоров.

Український віцепрем'єр також сказав, що Маск особисто заявив йому, що вимкнув послуги Starlink навколо лінії фронту на південному сході України, коли він просив його «увімкнути зв’язок у Криму і біля кордону України».

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«Увімкнувши, він написав, що знов увімкнув», – додав Федоров.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що засновник компаній SpaceX та власник соцмережі Twitter Ілон Маск відмовив командуванню Збройних сил України у проханні включити супутниковий інтернет Starlink у районі окупованого Криму. Про це пише американське видання The New York Times з посиланням на два джерела, які «знайомі із ситуацією».

Також видання The Washington Post повідомило, що соціальна мережа Twitter, яка належить Ілону Маску, зіграла важливу роль у тому, що російська пропаганда щодо України досягла більшої кількості людей, ніж до початку війни.

Згодом Маск уточнив, що не вимикав супутниковий зв'язок Starlink для дронів-камікадзе ЗСУ на Чорному морі, а відмовився його там вмикати на запит України.