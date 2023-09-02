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The Washington Post: Політика Маска у Twitter сприяла поширенню пропаганди РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
The Washington Post: Політика Маска у Twitter сприяла поширенню пропаганди РФ
фото з відкритих джерел

Протягом 2022 року аудиторія та охоплення акаунтів у соціальних мережах, що підтримують Кремль, значно збільшилися по всій Європі

Соціальна мережа Twitter, яка належить Ілону Маску, зіграла важливу роль у тому, що російська пропаганда щодо України досягла більшої кількості людей, ніж до початку війни. Про це йдеться у дослідженні Єврокомісії, повідомляє The Washington Post.

Дослідження засвідчило, що, попри добровільні зобов'язання найбільших компаній соцмереж, включно з Meta, вживати заходів проти роспропаганди, російська дезінформація, спрямована проти України, процвітає.

«Протягом 2022 року аудиторія та охоплення акаунтів у соціальних мережах, що підтримують Кремль, значно збільшилися по всій Європі. Попередній аналіз дає змогу припустити, що в першій половині 2023 року охоплення і вплив підтримуваних Кремлем акаунтів ще більше зросли, зокрема, завдяки скасуванню стандартів безпеки Twitter», – ідеться в дослідженні.

ЄС застосовує набагато агресивніший підхід до регулювання підтримуваної урядом дезінформації, ніж США.

Як повідомлялося, американський мільярдер Ілон Маск зізнався чиновникам Пентагону, що торік мав особисту розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. 

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Теги: пропаганда українці скандал Ілон Маск дезінформація

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