The New York Times: Маск заборонив ЗСУ використовувати Starlink для деокупації Криму

Рішення України на полі бою залежали від продовження використання Starlink для зв'язку

Засновник компаній SpaceX та власник соцмережі Twitter Ілон Маск відмовив командуванню Збройних сил України у проханні включити супутниковий інтернет Starlink у районі окупованого Криму. Про це пише американське видання The New York Times з посиланням на два джерела, які «знайомі із ситуацією».

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Видання повідомляє, що звернення до Маска було ще минулого року під час підготовки контрнаступу на півдні України. Як зазначає видання, 17 березня генерал Марк Міллі і генерал Валерій Залужний здзвонилися, щоб обговорити вторгнення Росії в Україну. За лінією безпеки два військові лідери надали системи протиповітряної оборони, оцінку поля бою в режимі реального часу та обмінялися розвідданими про військові втрати Росії.

Також говорили про Ілона Маска. Генерал Залужний підняв тему Starlink, технології супутникового інтернету, створеної ракетною компанією пана Маска SpaceX, повідомили три людини, обізнані з розмовою. Рішення України на полі бою залежали від продовження використання Starlink для зв'язку, сказав генерал Залужний, і його країна хотіла забезпечити доступ і обговорити, як покрити вартість послуги. Найчастіше отримати доступ до інтернету в зонах бойових дій можна лише єдиним способом – за допомогою Starlink. В Україні сервіс у тому числі використовується для координації ударів безпілотників та збору розвідданих.

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«Відмова бізнесмена включити систему в Криму вплинула на стратегію ЗСУ, які спочатку збиралися направити морський безпілотник із вибухівкою на російські кораблі у Чорному морі», – пише NYT.

Доступ до Starlink також коливався у міру зміни лінії фронту. Дані, які вивчили журналісти, показують, що робота сервісу обмежувалася зонами, які утримувала Україна, а на територіях, які вона хотіла відбити, систему було вимкнено. Через це у ЗСУ виникли проблеми зі зв'язком під час звільнення Херсона, але після звільнення сервіс швидко підключили.

Раніше повідомлялося, що компанія Маска заборонила Україні використовувати Starlink у військових цілях. До відома, супутниковий інтернет за допомогою систем Starlink повністю фінансується західними донорами України. Зв’язок досі працює для військових, попри заяви SpaceX.