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«Слава Герострата в постінформаційну епоху»: Подоляк розкритикував політику Маска у Twitter

Діана Гасюк
glavcom.ua
«Слава Герострата в постінформаційну епоху»: Подоляк розкритикував політику Маска у Twitter
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк
фото з відкритих джерел

Подоляк стверджує, що це виключно сприяє руйнуванню глобальних норм та соціальній деградації

Нова політика Ілона Маска в Twitter, яка сприяє поширенню російської пропаганди – це слава Герострата в постінформаційну епоху. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в Twitter.

«Ілоне Маск, широко відкриті ворота для примітивних російських пропагандистів і російських отруйних ботів/ферм – це зовсім не про свободу слова, антиістеблішмент і правоконсервативний дискурс. Яка наївність», – підкреслив він.

Подоляк стверджує, що це виключно сприяє руйнуванню глобальних норм, соціальній деградації і підштовхує агресивні амбіції тих, хто прагне створити карикатурний образ імперії Homo sovieticus.

«Чому так відкрито прагнути слави Герострата в епоху постінформації?», – запитав він.

Раніше повідомлялося, що соціальна мережа Twitter, яка належить Ілону Маску, зіграла важливу роль у тому, що російська пропаганда щодо України досягла більшої кількості людей, ніж до початку війни. 

Дослідження засвідчило, що, попри добровільні зобов'язання найбільших компаній соцмереж, включно з Meta, вживати заходів проти роспропаганди, російська дезінформація, спрямована проти України, процвітає.

Як відомо, американський мільярдер Ілон Маск зізнався чиновникам Пентагону, що торік мав особисту розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. 

Теги: пропаганда політика Ілон Маск радник дезінформація Михайло Подоляк

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