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Ілон Маск відповів, чи справді причетний до зриву операції ЗСУ з деокупації Криму

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ілон Маск відповів, чи справді причетний до зриву операції ЗСУ з деокупації Криму
Маск відмовив командуванню  Збройних сил України у проханні включити супутниковий інтернет Starlink у районі окупованого Криму
фото з відкритих джерел

Маск уточнив, що не вимикав супутниковий зв'язок Starlink для дронів-камікадзе ЗСУ на Чорному морі

Власник SpaceX Ілон Маск прокоментував скандал, який виник через його відмову підтримати у 2022 році супутниковий зв'язок Starlink для ЗСУ, через  що зірвалася військова операція українських сил проти Чорноморського флоту Росії в окупованому Криму. Про це Свій коментар Маск залишив у соцмережі X (колишній Twitter).

Він уточнив, що не вимикав супутниковий зв'язок Starlink для дронів-камікадзе ЗСУ на Чорному морі, а відмовився його там вмикати на запит України.

Саме тоді росіяни захопили неушкоджені екземпляри українських аквадронів, які прибило до берега з невідомої причини.

У мікроблозі бізнесмена Маріо Новфала Маск зазначив, що "був екстрений запит від державних органів [України] на активацію Starlink на всьому шляху до Севастополя". Однак він відповів у Київ відмовою через побоювання «ескалації конфлікту». «Був терміновий запит від державних органів на активацію Starlink аж до Севастополя. Очевидним наміром було потопити більшу частину російського флоту на якорі. Якби я погодився на їхній запит, тоді SpaceX був би явним співучасником великої війни та ескалації конфлікту», – написав Маск.

Нагадаємо, ЗСУ повідомили, що засновник компаній SpaceX та власник соцмережі Twitter Ілон Маск відмовив командуванню  Збройних сил України у проханні включити супутниковий інтернет Starlink у районі окупованого Криму. Про це пише американське видання The New York Times з посиланням на два джерела, які «знайомі із ситуацією».

Також видання The Washington Post повідомило, що соціальна мережа Twitter, яка належить Ілону Маску, зіграла важливу роль у тому, що російська пропаганда щодо України досягла більшої кількості людей, ніж до початку війни.

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Теги: пропаганда українці скандал Ілон Маск SpaceX росіяни соцмережі Крим війна

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