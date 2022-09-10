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Росія перекинула на Херсонщину 1,3 тис. кадировців – Генштаб

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Росія перекинула на Херсонщину 1,3 тис. кадировців – Генштаб
Підрозділ кадировців сформований за національною ознакою
фото з відкритих джерел

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 10 вересня

Триває 199-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Ворог з високою інтенсивністю веде повітряну розвідку, продовжує вживати заходів, щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ. Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні 10 вересня.

Протягом минулої доби ворог завдав 13 ракетних та 23 авіаційних удари по об’єктах на території України. Зокрема, постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Великі Проходи, Авдіївка, Невельське, Мар’їнка, Велика Новосілка, Нескучне, Вільне Поле, Полтавка, Малі Щербаки, Білогір’я, Тернові Поди, Благодатне, Сухий Ставок, Костромка та Безіменне.

Ситуація на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському напрямку ворог завдав авіаударів по об’єктах цивільної та військової інфраструктури в районах населених пунктів Славгород і Велика Писарівка Сумської області.

На інших напрямках російські окупанти обстріляли військову та цивільну інфраструктуру із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії:

  • на Харківському напрямку – в районах населених пунктів Дмитрівка, Прудянка, Золочів, Соснівка, Дуванка, Уди, Липці, Перемога, Момотове, Борщова;
  • на Слов’янському напрямку – в районах населених пунктів Слов’янськ, Долина, Краснопілля, Велика Комишуваха, Микільське, Дібрівне;
  • на Краматорському напрямку – біля Серебрянки, Кривої Луки, Сидорового, Григорівки, Івано-Дар’ївки та Спірного;
  • на Бахмутському напрямку – в районах населених пунктів Зайцеве, Миколаївка Друга, Весела Долина, Соледар, Бахмутське, Бахмут і Яковлівка;
  • на Авдіївському напрямку обстрілів із мінометів та ствольної артилерії зазнали Красногорівка, Авдіївка, Опитне, Водяне, Карлівка та Первомайське;
  • на Новопавлівському напрямку - в районах населених пунктів Мар’їнка, Новомихайлівка, Микільське, Вугледар, Шевченко, Велика Новосілка, Богоявленка, Нескучне, Времівка;
  • на Запорізькому напрямку в районах населених пунктів Новоандріївка, Гуляйполе, Чарівне, Новосілка, Щербаки, Вільне Поле, Малинівка, Оріхів, Новопіль.

На Південнобузькому напрямку противник продовжив обстріли вздовж лінії зіткнення.

Крім того, ворог вів повітряну розвідку з застосуванням БпЛА – зафіксовано 36 вильотів.

Для посилення російського угруповання на тимчасово захоплених територіях Херсонської області прибув сформований за національною ознакою підрозділ так званих кадировців, чисельністю до 1300 осіб.

Наші перемоги

Сили оборони успішно відбили атаки противника в районах населених пунктів Зайцеве, Весела Долина, Соледар, Бахмут та Первомайське.

Загалом за останні дні понад тисячу квадратних кілометрів української території звільнено від окупантів. На окремих напрямках підрозділи Сил оборони вклинилися в оборону противника на глибину до 50 км. Звільнено або взято під контроль понад тридцять населених пунктів, які були тимчасово захоплені російськими окупантами у Харківській області.

Протягом доби для підтримки дій наземних угруповань авіація Сил оборони здійснила 33 удари – знищено склад боєприпасів, завдано ураження по майже 25 опорних пунктах та місцях скупчення живої сили і техніки.

Підрозділи протиповітряної оборони наших військ на різних напрямках знищили два БпЛА та одну керовану авіаційну ракету.

За минулу добу в результаті вогневого впливу ракетних військ та артилерії наших наземних військ, завдано ураження вісімнадцяти пунктам управління різного рівня, районам зосередження живої сили противника, засобам протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, артилерійським підрозділам та понад двадцяти складам з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами.

Що відбувається на деокупованих територіях

Тим часом на звільнених територіях деокуповані громади повертаються до життя. Проводиться розмінування місцевості. Підрозділи Національної гвардії України проводять стабілізаційні заходи. Відновлено роботу Нацполіції. Поліцейські фіксують численні злочини ворога на українській землі, готові протидіяти провокаціям та проникненню диверсійно-розвідувальних груп. Місцевому населенню негайно надається вся можлива допомога, адже окупанти залишили після себе знищену інфраструктуру, зруйновані будинки мирних громадян та купи металобрухту.

Нагадаємо, Збройні сили України деокупували вже понад 30 населених пунктів у Харківській області.

Авіація Збройних сил України протягом 9 вересня на південному фронті завдала сім ударів.

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Теги: Україна ворог Генштаб інфраструктура окупанти перемога розмінування війна Херсонщина ЗСУ росія авіація

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