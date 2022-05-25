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    Події в Україні

    Війська РФ знову обстріляли Балаклію: є загиблі та поранені

    Внаслідок чергового обстрілу Балаклії поранено семеро людей - Війська РФ знову обстріляли Балаклію: є загиблі та поранені
    Внаслідок чергового обстрілу Балаклії поранено семеро людей
    фото з відкритих джерел

    Двоє людей загинули

    Російські війська вчергове обстріляли з артилерії тимчасово окуповане місто Балаклія на Харківщині. Про це повідомляє радниця голови Харківської обласної ради, волонтерка Наталія Попова у Facebook.

    Попередньо поранення отримали семеро людей, в тому числі одна дитина. Дівчинка знаходиться у вкрай поганому стані.

    Двоє людей загинули.

    Нагадаємо, 28 лютого Балаклія зазнала авіаударів, а на початку березня у місто зайшли російські війська.

    6 квітня окупанти здійснили артилерійський обстріл по житлових будинках у Балаклії. Через обстріл загинуло троє людей.

    2 квітня російські окупанти влучили в районну лікарню тимчасово окупованої Балаклії. В ОВА заявляли, що будівля частково пошкоджена, близько 70 пацієнтів та медперсонал потребують негайної евакуації.

    3 квітня окупанти обстріляли автобуси, на яких планувалося евакуювати пацієнтів та персонал лікарні. Один із водіїв загинув.

    10 квітня росіяни вчергове обстріляли тимчасово окуповане місто на Харківщині. Внаслідок цього є загиблі місцеві жителі, серед яких дитина.

    Раніше повідомлялося, що міський голова Балаклії Іван Столбовий пішов на співпрацю з окупантами.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Війська РФ знову обстріляли Балаклію: є загиблі та поранені