Війська РФ знову обстріляли Балаклію: є загиблі та поранені

Двоє людей загинули

Російські війська вчергове обстріляли з артилерії тимчасово окуповане місто Балаклія на Харківщині. Про це повідомляє радниця голови Харківської обласної ради, волонтерка Наталія Попова у Facebook.

Попередньо поранення отримали семеро людей, в тому числі одна дитина. Дівчинка знаходиться у вкрай поганому стані.

Двоє людей загинули.

Нагадаємо, 28 лютого Балаклія зазнала авіаударів, а на початку березня у місто зайшли російські війська.

6 квітня окупанти здійснили артилерійський обстріл по житлових будинках у Балаклії. Через обстріл загинуло троє людей.

2 квітня російські окупанти влучили в районну лікарню тимчасово окупованої Балаклії. В ОВА заявляли, що будівля частково пошкоджена, близько 70 пацієнтів та медперсонал потребують негайної евакуації.

3 квітня окупанти обстріляли автобуси, на яких планувалося евакуювати пацієнтів та персонал лікарні. Один із водіїв загинув.

10 квітня росіяни вчергове обстріляли тимчасово окуповане місто на Харківщині. Внаслідок цього є загиблі місцеві жителі, серед яких дитина.

Раніше повідомлялося, що міський голова Балаклії Іван Столбовий пішов на співпрацю з окупантами.