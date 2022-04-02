В окупованій Балаклії росіяни обстріляли лікарню

70 пацієнтів і персоналу потребують негайної евакуації

Близько сімдесяти медиків та пацієнтів Балакліївської районної лікарні на Харківщині потребують евакуації через російський обстріл. Про це повідомив у Телеграмі голова Полтавської ОВА Олег Синєгубов, передає Укрінформ.

«Російські окупанти влучили у районну лікарню Балаклії. Будівля частково пошкоджена. Пацієнти та персонал потребують негайної евакуації, це близько 70 пацієнтів та медичний персонал. Робимо все, щоб це зробити і врятувати людей», – зазначив посадовець.

Синєгубов наголосив, що це черговий воєнний злочин проти мирних жителів Харківщини. Він нагадав, що Балаклія тимчасово зайнята загарбниками.

«Обстріл мирного населення росією – це спроба окупантів звинуватити Збройні сили України у нападі на цивільних, це чергова цинічна брехня російської пропаганди та воєнна провокація», – заявив голова ОВА.

Нагадаємо, що 26 березня російсько-окупаційні війська затримали міського голову Балаклії Івана Столбового, заступника міського голови Сергія Полторака та начальника відділу цивільного захисту і взаємодії з правоохоронними органами Олега Блудова. Згодом вони погодилися на співпрацю з окупантами.