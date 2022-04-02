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    В окупованій Балаклії росіяни обстріляли лікарню

    Місто Балаклія сьогодні не контролюється української владою&nbsp; &nbsp; - В окупованій Балаклії росіяни обстріляли лікарню

    Місто Балаклія сьогодні не контролюється української владою   

    Фото з відкритих джерел

    70 пацієнтів і персоналу потребують негайної евакуації

    Близько сімдесяти медиків та пацієнтів Балакліївської районної лікарні на Харківщині потребують евакуації через російський обстріл. Про це повідомив у Телеграмі голова Полтавської ОВА Олег Синєгубов, передає Укрінформ.

    «Російські окупанти влучили у районну лікарню Балаклії. Будівля частково пошкоджена. Пацієнти та персонал потребують негайної евакуації, це близько 70 пацієнтів та медичний персонал. Робимо все, щоб це зробити і врятувати людей», – зазначив посадовець.

    Синєгубов наголосив, що це черговий воєнний злочин проти мирних жителів Харківщини. Він нагадав, що Балаклія тимчасово зайнята загарбниками.

    «Обстріл мирного населення росією – це спроба окупантів звинуватити Збройні сили України у нападі на цивільних, це чергова цинічна брехня російської пропаганди та воєнна провокація», – заявив голова ОВА.

    Нагадаємо, що 26 березня російсько-окупаційні війська затримали міського голову Балаклії Івана Столбового, заступника міського голови Сергія Полторака та начальника відділу цивільного захисту і взаємодії з правоохоронними органами Олега Блудова. Згодом вони погодилися на співпрацю з окупантами.

    Читайте також: Голова Балаклійської громади на Харківщині погодився співпрацювати з окупантами (відео)

    Теги: росія окупанти війна обстріл Харківщина Україна злочин населення окупація Олег Синєгубов #stoprussia
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    В окупованій Балаклії росіяни обстріляли лікарню