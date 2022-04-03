Окупанти обстріляли колону, яка мала вивезти людей із лікарні в Балаклії

За попередніми даними, загинув водій одного з автобусів

У Харківській області російські окупанти обстріляли автобуси, якими планувалося евакуювати пацієнтів та персонал Балаклійської центральної районної лікарні — напередодні її також обстріляли. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в етері спільного телемарафону.

«За домовленістю було направлено колону, яку не запустили до міста. Вона була обстріляна ще на підходах російськими окупантами на блокпосту. Є жертви», – сказав Синєгубов.

Він уточнив, що, за попередніми даними, загинув водій одного з автобусів.

«Це ціна домовленостей із окупантами, яку ми зараз маємо», – наголосив очільник ОВА.

Нагадаємо, 2 квітня російські окупанти влучили в районну лікарню тимчасово окупованої Балаклії. В ОВА заявляли, що будівля частково пошкоджена, близько 70 пацієнтів та медперсонал потребують негайної евакуації.

Також 3 квітня росіяни обстріляли Харків, серед поранених є діти.