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    Окупанти обстріляли колону, яка мала вивезти людей із лікарні в Балаклії

    Місто Балаклія сьогодні не контролюється української владою&nbsp; &nbsp; - Окупанти обстріляли колону, яка мала вивезти людей із лікарні в Балаклії

    Місто Балаклія сьогодні не контролюється української владою   

    Фото з відкритих джерел

    За попередніми даними, загинув водій одного з автобусів

    У Харківській області російські окупанти обстріляли автобуси, якими планувалося евакуювати пацієнтів та персонал Балаклійської центральної районної лікарні — напередодні її також обстріляли. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в етері спільного телемарафону.

    «За домовленістю було направлено колону, яку не запустили до міста. Вона була обстріляна ще на підходах російськими окупантами на блокпосту. Є жертви», – сказав Синєгубов.

    Він уточнив, що, за попередніми даними, загинув водій одного з автобусів.

    «Це ціна домовленостей із окупантами, яку ми зараз маємо», – наголосив очільник ОВА.

    Нагадаємо, 2 квітня російські окупанти влучили в районну лікарню тимчасово окупованої Балаклії. В ОВА заявляли, що будівля частково пошкоджена, близько 70 пацієнтів та медперсонал потребують негайної евакуації.

    Також 3 квітня росіяни обстріляли Харків, серед поранених є діти.

    Теги: Харків росія окупанти війна обстріл лікарня Харківщина Україна окупація Олег Синєгубов #stoprussia
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    Окупанти обстріляли колону, яка мала вивезти людей із лікарні в Балаклії