Окупанти обстріляли Балаклію: троє людей загинуло

Будинки мирних мешканців частково зруйновано

Сьогодні, 6 квітня, окупанти здійснили черговий артилерійський обстріл по житлових будинках у Балаклії, що на Харківщині. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України.

«За даними слідства, 6 квітня 2022 року військовослужбовці ЗС РФ здійснили артилерійський обстріл житлових будинків у м. Балаклія... Внаслідок цього житло людей частково зруйновано. Через обстріл загинуло троє людей», – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Кримінальне провадження розпочато за ч.2 ст.348 (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством) КК України.

Це не перший випадок, коли ЗС РФ обстрілюють Балаклію. Нагадаємо, 2 квітня російські окупанти влучили в районну лікарню тимчасово окупованої Балаклії. В ОВА заявляли, що будівля частково пошкоджена, близько 70 пацієнтів та медперсонал потребують негайної евакуації.

3 квітня окупанти обстріляли автобуси, на яких планувалося евакуювати пацієнтів та персонал лікарні. Один із водіїв загинув.

Балаклія – тимчасово окупована територія Харківської області. Раніше повідомлялося, що міський голова Балаклії Іван Столбовий пішов на співпрацю з окупантами.