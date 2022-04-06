  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Окупанти обстріляли Балаклію: троє людей загинуло

    Російські військові знову обстріляли окуповану Балаклію - Окупанти обстріляли Балаклію: троє людей загинуло
    Російські військові знову обстріляли окуповану Балаклію
    фото: glavcom.ua

    Будинки мирних мешканців частково зруйновано

    Сьогодні, 6 квітня, окупанти здійснили черговий артилерійський обстріл по житлових будинках у Балаклії, що на Харківщині. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України.

    «За даними слідства, 6 квітня 2022 року військовослужбовці ЗС РФ здійснили артилерійський обстріл житлових будинків у м. Балаклія... Внаслідок цього житло людей частково зруйновано. Через обстріл загинуло троє людей», – повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

    Кримінальне провадження розпочато за ч.2 ст.348 (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством) КК України.

    Це не перший випадок, коли ЗС РФ обстрілюють Балаклію. Нагадаємо, 2 квітня російські окупанти влучили в районну лікарню тимчасово окупованої Балаклії. В ОВА заявляли, що будівля частково пошкоджена, близько 70 пацієнтів та медперсонал потребують негайної евакуації.

    3 квітня окупанти обстріляли автобуси, на яких планувалося евакуювати пацієнтів та персонал лікарні. Один із водіїв загинув.

    Балаклія – тимчасово окупована територія Харківської області. Раніше повідомлялося, що міський голова Балаклії Іван Столбовий пішов на співпрацю з окупантами.

    Теги: росія окупанти війна обстріл Харківщина Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Окупанти обстріляли Балаклію: троє людей загинуло