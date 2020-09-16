Військова делегація Польщі відвідала зону операції Об'єднаних сил



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Під час візиту командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв ознайомив польську делегацію з поточною безпековою та оперативною ситуацією

Польські партнери отримали можливість детально ознайомитися із обстановкою в смузі відповідальності ЗСУ безпосередньо на місці виконання бойових завдань

Делегація збройних сил Польщі на чолі з командувачем Оперативного командування ЗС Польщі генерал-лейтенантом Томашем Піотровські відвідала район проведення операції Об'єднаних сил

Про це повідомляє пресслужба командування Об'єднаних сил.

«Іноземні гості завітали до одного із підрозділів, що задіяний в операції Об'єднаних сил. Польські партнери отримали можливість не лише скласти уявлення про умови несення бойової служби й побуту особового складу, а й детально ознайомитися із обстановкою в смузі відповідальності цього підрозділу безпосередньо на місці виконання бойових завдань», – йдеться у повідомленні.

Під час візиту командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв ознайомив польську делегацію з поточною безпековою та оперативною ситуацією і заходами, які вживаються для стабілізації та покращення гуманітарної складової на Донбас.

До слова, 15 вересня окупанти на Донбасі запустили безпілотник через лінію розмежування.

Також неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов'ї, під час проведення інженерних робіт один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Воїн отримав поранення середнього ступеня важкості. Бійцю оперативно надано першу медичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу.

Близько 11.40 в районі населеного пункту Шуми Донецької області внаслідок вибуху гранати типу РГД-5, встановленої, імовірно, у вигляді розтяжки, отримали поранення двоє військовослужбовців. Обидва поранені доставлені до лікарні міста Торецьк, їхній стан – стабільний, задовільний.