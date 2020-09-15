За добу на Донбасі зафіксовано три факти порушення режиму тиші



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Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було

Порушення режиму припинення вогню зафіксовано поблизу Авдіївки та Мар’їнки

Упродовж минулої доби, 14 вересня, збройні формування Російської Федерації на Донбасі три рази порушили домовленості Тристоронньої контактної групи.

Зокрема, порушення режиму припинення вогню було зафіксовано поблизу Авдіївки та Мар’їнки. На цих ділянках задокументовано неприцільний вогонь у бік наших позицій із ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об’єднаних сил.

«Неприцільні постріли не становили загрози життю і здоров’ю, тому наші воїни вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було», – додали у штабі.

Окрім того, у районі населеного пункту Пищевик був виявлений ворожий безпілотник, що перетнув лінію розмежування. Засобами радіоелектронної боротьби безпілотник противника було подавлено.

Від початку поточної доби, 15 вересня, на усіх ділянках фронту спостерігається тиша, порушень домовленостей, які вступили в дію 27 липня 2020 року, не зафіксовано.

«Підрозділи, залучені до проведення операції Об’єднаних сил, продовжують неухильно дотримуватися умов режиму припинення вогню та готові миттєво реагувати на будь-які зміни оперативної обстановки», – резюмується у звіті.