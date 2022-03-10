Військові забрали в окупантів ще один дорогий комплекс «Панцир» (фото)

«Панцир-С1» – це новітній самохідний ЗРГК, що може бути застосований на суходолі й на воєнних кораблях

Сьогодні Сили спеціальних операцій забрали в окупантів ше один російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1».

Із початку війни українські військові знищили в окупантів щонайменше два таких же комплекси, а один відібрали. Зокрема 7 березня бійці територіальної оборони Баштанку Миколаївської відібрали у росіян такий комплекс «Панцир-С1».

«Панцир-С1» – це новітній самохідний ЗРГК, що може бути застосований на суходолі й на воєнних кораблях. Він має сучасне устаткування та озброєння для ураження будь-яких цілей у повітрі задля захисту цивільних і воєнних об’єктів.

Відповідно до відкритих даних, у російських збройних сил загалом є щонайменше 68 таких комплексів. За окремими оцінками, експортна ціна такого ЗРГК може сягати 20 мільйонів доларів.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 10 березня орієнтовно становили понад 12 тис. осіб. Крім цього, знищено 335 ворожих танків, 1105 бойових броньованих машин, 123 артилерійських систем, 56 реактивних систем залпового вогню, 29 засобів протиповітряної оборони, 49 літаків, 81 гелікоптер, 526 автомобільної техніки, три кораблі /катери, 60 цистерн з пальним і сім безпілотних літальних апаратів.