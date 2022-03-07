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    На Миколаївщині тероборона забрала у окупантів зенітний комплекс «Панцир»

    На Миколаївщині тероборона забрала у окупантів зенітний комплекс «Панцир»
    фото з відкритих джерел

    Це цінна зброя для збивання ворожих літаків

    Бійці територіальної оборони Баштанку Миколаївської області відібрали у російських загарбників найсучасніший російський зенітно-ракетний комплекс «Панцир-С1». Про це повідомляється у Telegram-каналі голови Миколаївської ОДА Віталія Кіма.

    ЗРПК «Панцир-С1» оснащено двома авіагарматами калібру 30 мм та 8 зенітними ракетами. Він робить 5000 вистрілив за хвилину і за 30 секунд може вщент рознести бронеколону ворога. Коштує така зброя – $15 млн.

    Нагадаємо, на Київщині у місті Вишгород українська армія збила гелікоптер російських окупантів.

    Також, втрати російських окупантів становлять вже становлять понад 11 тис. осіб, знищено більше 2 тис. одиниць ворожого озброєння і військової техніки.

    Раніше голова правління Центру оборонних стратегій Андрій Загороднюк розповів, що ЗСУ вдалося знешкодити до 46 тис. російських окупантів. Йдеться про вбитих, поранених і полонених.

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    Теги: Росія ЗСУ зброя армія війна Миколаївщина озброєння
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    На Миколаївщині тероборона забрала у окупантів зенітний комплекс «Панцир»