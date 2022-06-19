Росіяни поширюють фейк про нову вимогу до України для вступу до ЄС

Кремлівські ЗМІ пишуть, що Євросоюз виснув нову вимогу для вступу України

Кремлівські ЗМІ поширюють пропаганду, аби сформувати хибне враження розколу серед населення країн Заходу в питанні підтримки України

Російська пропаганда поширює наратив про те, що начебто Україні висунули вимогу «припинити прославляти Степана Бандеру» для вступу країни до ЄС. Про це повідомила пресслужба Центру протидії дезінформації.

«Десятки кремлівських медіа пишуть, що «від України вимагають припинити прославляти С.Бандеру заради членства в Євросоюзі», – йдеться у повідомленні Центру.

У Центрі зазначили, що як доказ цієї «вимоги» РФ наводить озвучену в ефірі французького BFM TV тезу адвоката Асоціації синів та дочок депортованих із Франції євреїв Арно Кларсфельда про необхідність перейменування українських вулиць, названих на честь Бандери. При цьому у Центрі зазначили, що свого часу цей же діяч сказав, що Росія та Україна мають знайти компроміс щодо Донбасу.

В Центрі протидії дезінформації нагадали, що основними вимогами вступу України до ЄС залишаються проведення реформ та відповідність українського законодавства європейському.

Наголошується, що позиція ж окремої персони не показує настрої суспільства, наголосили в центрі. Росія цитує лояльних «експертів», щоб сформувати хибне враження розколу серед населення країн Заходу в питанні підтримки України.

Нагадаємо, днями російські пропагандисти розповсюдили фейк про буцімто мобілізацію жінок в Україні на військову службу.

Також росіяни поширювали фейк про те, що Сполучені Штати Америки нібито «помилково надали Україні дві тактичні ядерні ракети».

Варто зауважити, що в України запустили спеціальний сервіс для перевірки чат-ботів.