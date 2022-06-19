У Києві відновлюють рух мостами Метро та Патона

Для автосполучення між лівим та правим берегами столиці працюватимуть п’ять мостів

У Києві з ранку понеділка, 20 червня, відновлять автомобільний рух мостами Метро та Патона. Про це повідомив очільник столиці Віталій Кличко.

«Тож для автосполучення між лівим та правим берегами столиці працюватимуть Дарницький, Північний, Південний, міст Метро та Патона. Про організацію роботи громадського транспорту з урахуванням відновлення руху мостами міська влада повідомить додатково», – написав мер.

Кличко закликав водіїв дотримуватися ПДР, швидкісного режиму, а також надавати перевагу каретам швидкої, авто поліції, рятувальників та автомобілям з гуманітарним вантажем.

Нагадаємо, мешканці столиці скаржаться на проблеми з автомобілем через неякісне пальне на автозаправних станціях Києва.

Раніше повідомлялося, що пальне в Україні й надалі буде в дефіциті. Принаймні, до кінця війни: так прогнозують урядовці та експерти. Ворог продовжує нищити наші запаси нафтопродуктів і руйнувати шляхи їхнього постачання.

Також закарпатські паливні компанії відмовилися постачати пальне в інші регіони, допоки не буде забезпечено потребу Закарпатської області.