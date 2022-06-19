  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
  4. Ранкові вибухи на Київщині: перші подробиці
рус
    Новини

    Ранкові вибухи на Київщині: перші подробиці

    Вранці на Київщині спрацювала система&nbsp;протиповітряної оборони - Ранкові вибухи на Київщині: перші подробиці
    Вранці на Київщині спрацювала система протиповітряної оборони
    фото: t.me/Pravda_Gerashchenko

    На Київщині українські системи протиповітряної оборони збили російський повітряний об’єкт

    З'явилася офіційна інформація щодо вибухів, які вранці чули жителі Києва та Київської області. Інформацію про вибухи оприлюднила пресслужба Київської обласної військової адміністрації (ОВА).

    Як зазначається у повідомленні, вибухи, які сьогодні зранку прогриміли у Вишгородському районі, це результат відпрацювання українських систем протиповітряної оборони (ППО) по ворожому повітряному об’єкту.

    «Задимленості не виявлено, пожежі відсутні, постраждалих немає. Працюють підрозділи Національної поліції та інші служби. Інформація уточнюється», – йдеться у повідомленні.

    Київська ОВА закликає жителів області залишатися в укриттях під час повітряних тривог.

    Нагадаємо, сьогодні вранці жителі Києва та області чули два потужні вибухи. Радник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що попередньо під Києвом спрацювала система ППО. Він також опублікував ймовірне збиття ракети.

    Читайте також: 116-й день війни: Генштаб назвав найгарячіші точки
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ранкові вибухи на Київщині: перші подробиці