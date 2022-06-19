Ранкові вибухи на Київщині: перші подробиці

На Київщині українські системи протиповітряної оборони збили російський повітряний об’єкт

З'явилася офіційна інформація щодо вибухів, які вранці чули жителі Києва та Київської області. Інформацію про вибухи оприлюднила пресслужба Київської обласної військової адміністрації (ОВА).

Як зазначається у повідомленні, вибухи, які сьогодні зранку прогриміли у Вишгородському районі, це результат відпрацювання українських систем протиповітряної оборони (ППО) по ворожому повітряному об’єкту.

«Задимленості не виявлено, пожежі відсутні, постраждалих немає. Працюють підрозділи Національної поліції та інші служби. Інформація уточнюється», – йдеться у повідомленні.

Київська ОВА закликає жителів області залишатися в укриттях під час повітряних тривог.

Нагадаємо, сьогодні вранці жителі Києва та області чули два потужні вибухи. Радник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що попередньо під Києвом спрацювала система ППО. Він також опублікував ймовірне збиття ракети.