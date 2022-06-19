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  4. Нацгвардія показала, як лупить рашистів поблизу Сєвєродонецька (відео)
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    Події в Україні

    Нацгвардія показала, як лупить рашистів поблизу Сєвєродонецька (відео)

    Нацгвардійці знищили бойову машину піхоти окупантів - Нацгвардія показала, як лупить рашистів поблизу Сєвєродонецька (відео)
    Нацгвардійці знищили бойову машину піхоти окупантів
    фото: скріншот з відео

    Окупанти продовжують зазнавати втрат, як в особовому складі, так і у технічному

    Бійці з Нацгвардії знищили бойову машину піхоти російських окупантів у районі Сєвєродонецька точним ударом з артилерії. Про це повідомила пресслужба Нацгвардії.

    Окупаційні війська продовжують зазнавати втрат як і у військовій техніці, так і в особовому складі.

    Зазначається, що нацгвардійці проводили аерозвідку, під час якої помітили, що в одну з будівель поблизу позицій російського окупаційного війська заїхала ворожа бронетехніка. На це одразу зреагувала артилерія – чітко її навели та влучно поцілили в ціль. У результаті злагодженої роботи аеророзвідки та артилерії БМП ворога було знищено.

    Нагадаємо, що росіяни атакували Одещину й у ніч на 18 червня. Російські війська випустили дві крилаті ракети «Онікс» з берегового ракетного комплексу з території Криму. Українська система протиповітряної оборони знищила ракети в повітрі.

    Також сьогодні вранці жителі Києва та області чули два потужні вибухи. У Київській ОВА повідомили, що це результат відпрацювання українських систем протиповітряної оборони по ворожому повітряному об’єкту.

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    Теги: росія окупанти війна Нацгвардія Україна окупація #stoprussia
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    Нацгвардія показала, як лупить рашистів поблизу Сєвєродонецька (відео)