Нацгвардія показала, як лупить рашистів поблизу Сєвєродонецька (відео)

Окупанти продовжують зазнавати втрат, як в особовому складі, так і у технічному

Бійці з Нацгвардії знищили бойову машину піхоти російських окупантів у районі Сєвєродонецька точним ударом з артилерії. Про це повідомила пресслужба Нацгвардії.

Окупаційні війська продовжують зазнавати втрат як і у військовій техніці, так і в особовому складі.

Зазначається, що нацгвардійці проводили аерозвідку, під час якої помітили, що в одну з будівель поблизу позицій російського окупаційного війська заїхала ворожа бронетехніка. На це одразу зреагувала артилерія – чітко її навели та влучно поцілили в ціль. У результаті злагодженої роботи аеророзвідки та артилерії БМП ворога було знищено.

Нагадаємо, що росіяни атакували Одещину й у ніч на 18 червня. Російські війська випустили дві крилаті ракети «Онікс» з берегового ракетного комплексу з території Криму. Українська система протиповітряної оборони знищила ракети в повітрі.

Також сьогодні вранці жителі Києва та області чули два потужні вибухи. У Київській ОВА повідомили, що це результат відпрацювання українських систем протиповітряної оборони по ворожому повітряному об’єкту.