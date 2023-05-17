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Влучили в реанімаційне відділення: РФ вдарила по лікарні у Бериславі (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Влучили в реанімаційне відділення: РФ вдарила по лікарні у Бериславі (фото)
На щастя, пацієнти та працівники лікарні не постраждали
фото: Олександр Прокудін/Телеграм

Через обстріл у медзакладі вибито близько 60 вікон та пошкоджено стіни

Сьогодні, 17 травня, російські загарбники накрили вогнем лікарню у Бериславі Херсонської області. Про це повідомив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Як зазначається, росіяни влучили в реанімаційне та центральні відділення.

«Російська армія вдарила по лікарні у Бериславі. Влучили в реанімаційне та центральні відділення. Через обстріл у медзакладі вибито близько 60 вікон та пошкоджено стіни», – написав Прокудін.

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На щастя, пацієнти та працівники лікарні не постраждали.

Триває 448-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Минулої доби відбулось 55 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій і надалі залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Теги: окупанти армія обстріл Херсонщина лікарня росіяни

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