Влучили в реанімаційне відділення: РФ вдарила по лікарні у Бериславі (фото)
Через обстріл у медзакладі вибито близько 60 вікон та пошкоджено стіни
Сьогодні, 17 травня, російські загарбники накрили вогнем лікарню у Бериславі Херсонської області. Про це повідомив глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Як зазначається, росіяни влучили в реанімаційне та центральні відділення.
«Російська армія вдарила по лікарні у Бериславі. Влучили в реанімаційне та центральні відділення. Через обстріл у медзакладі вибито близько 60 вікон та пошкоджено стіни», – написав Прокудін.
На щастя, пацієнти та працівники лікарні не постраждали.
Триває 448-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Минулої доби відбулось 55 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій і надалі залишаються Бахмут та Мар’їнка.
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