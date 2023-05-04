Головна Світ Політика
search button user button menu button

Атака безпілотників на Кремль: ЄС відреагував на заяву Росії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Атака безпілотників на Кремль: ЄС відреагував на заяву Росії
У ЄС розповіли, як ставляться до атаки на Кремль
фото з відкритих джерел

Стано нагадав, що Євросоюз продовжує всіляко засуджувати агресію Росії проти України

У Брюсселі шукають і перевіряють дані щодо нібито ударів безпілотників Збройних сил України (ЗСУ) по Кремлю, про які раніше заявила Москва. Використання цього інциденту для ескалації конфлікту є неприпустимим. Так ситуацію прокоментував представник зовнішньополітичної служби Європейської комісії Петер Стано у розмові з із росЗМІ.

«Ми знаємо про заяви російської влади про ймовірні удари безпілотників по Кремлю. З огляду на майже нульову достовірність усієї інформації, що надходить із Москви у ці дні, ми шукаємо більше інформації про те, що відбулось насправді», –  йдеться у повідомленні.

Стано також нагадав, що Євросоюз продовжує всіляко засуджувати «агресію Росії проти України» та підтримує українську територіальну цілісність, зазначивши, що інцидент не має стати приводом для подальшої ескалації.

Нагадаємо, Кремль заявив, що Україна нібито здійснила спробу завдання удару безпілотними літальними апаратами по кремлівській резиденції президента Володимира Путіна. 

Інцидент з дронами над Кремлем, у атаці яких росіяни звинувачують Україну, може свідчити про підготовку Москвою масштабного теракту. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. 

Читайте також: Як росіяни відповідатимуть на атаку Кремля? Депутат Держдуми Криму назвав ймовірну ціль

 

Теги: депутат Михайло Подоляк росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Юлія Паєвська
Юлія «Тайра» Паєвська: «Після перемоги я сяду і розплачусь»
25 квiтня, 13:32
Росіяни втратили інтерес до Криму – Кулеба
Росіяни втратили інтерес до Криму – Кулеба
7 квiтня, 21:30
Іван Федоров підбив пісумки інтенсивних вибухів на тимчасово окупованій території Запорізької області
Колаборанти злякалися вибухів у Мелітополі і розповіли важливу інформацію: деталі
9 квiтня, 13:10
Росіяни вдарили по Кураховому з «Ураганів»
Окупанти обстріляли Курахове на Донеччині: є поранені (фото)
10 квiтня, 12:47
Росія розповіла про свої космічні перспективи
Росія хоче розробити надважку ракету-носій, але має із нею проблему
14 квiтня, 15:53
Олег Барна проходив службу в 68-й окремій єгерській бригаді імені Олекси Довбуша
На фронті загинув Олег Барна: чим прославився екснардеп (відео)
19 квiтня, 00:03
на перегляд російських пропагандистських фільмів росіяни примусово звозять працівників комунальних установ й інших захоплених підприємств
На окупованих територіях ворог змушує місцевих жителів дивитися пропагандистські фільми
27 квiтня, 23:11
Джашарбек Узденов помер після тривалої хвороби
У Росії помер другий за день депутат Держдуми від провладної партії
23 квiтня, 19:36
Інформація про обсяги руйнувань уточнюється
Росіяни скинули авіабомби на село Кізомис, обстріляли Херсон
1 травня, 20:22

Політика

Норвегія надала Україні майже 380 млн євро: на що підуть кошти
Норвегія надала Україні майже 380 млн євро: на що підуть кошти
Атака безпілотників на Кремль: ЄС відреагував на заяву Росії
Атака безпілотників на Кремль: ЄС відреагував на заяву Росії
Без Китаю не обійтися? Стало відомо, як Білий дім бачить шлях до миру в Україні
Без Китаю не обійтися? Стало відомо, як Білий дім бачить шлях до миру в Україні
Хто стоїть за атакою на Кремль: відповідь Комітету з розвідки Сенату США
Хто стоїть за атакою на Кремль: відповідь Комітету з розвідки Сенату США
«Росія, ймовірно, інсценувала атаку на Кремль»: ISW пояснив причину
«Росія, ймовірно, інсценувала атаку на Кремль»: ISW пояснив причину
Канада надала Україні обладнання для розмінування (фото)
Канада надала Україні обладнання для розмінування (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
25K
В Україні змінюється порядок надання відпусток. Рада підтримала закон
24K
Білий дім прокоментував атаку дронів на Кремль
17K
Анастасія Радіна: Міноборони перейшло від закупок яєць за 170 грн до яблук по 51 грн
15K
Борець із лісовою мафією: як депутати висміяли ініціативу Тищенка
6468
Росія заявила про атаку ЗСУ на військовий аеродром у Брянській області
4819
У Києві пролунали вибухи, працювала ППО (оновлено)

Новини

Нічна атака на Україну: ЗСУ повідомили про кількість знищених дронів
Сьогодні, 07:29
На Харківщині фермер розробив безпілотник для розмінування полів (відео)
Вчора, 16:36
Нічна атака на Україну: ЗСУ назвали кількість знищених «Шахедів»
Вчора, 07:36
СБУ заявила про розкриття схеми фінансування «ДНР» на понад 50 млн грн: деталі
2 травня, 16:46
Герой «Азовсталі» передав 1,8 млн грн на лікування побратима в свій день народження
2 травня, 14:23
Ображали та погрожували: нові деталі побиття жінок у Коростені
1 травня, 15:49

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту