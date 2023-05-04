Атака безпілотників на Кремль: ЄС відреагував на заяву Росії

У ЄС розповіли, як ставляться до атаки на Кремль

Стано нагадав, що Євросоюз продовжує всіляко засуджувати агресію Росії проти України

У Брюсселі шукають і перевіряють дані щодо нібито ударів безпілотників Збройних сил України (ЗСУ) по Кремлю, про які раніше заявила Москва. Використання цього інциденту для ескалації конфлікту є неприпустимим. Так ситуацію прокоментував представник зовнішньополітичної служби Європейської комісії Петер Стано у розмові з із росЗМІ.

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«Ми знаємо про заяви російської влади про ймовірні удари безпілотників по Кремлю. З огляду на майже нульову достовірність усієї інформації, що надходить із Москви у ці дні, ми шукаємо більше інформації про те, що відбулось насправді», – йдеться у повідомленні.

Стано також нагадав, що Євросоюз продовжує всіляко засуджувати «агресію Росії проти України» та підтримує українську територіальну цілісність, зазначивши, що інцидент не має стати приводом для подальшої ескалації.

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Нагадаємо, Кремль заявив, що Україна нібито здійснила спробу завдання удару безпілотними літальними апаратами по кремлівській резиденції президента Володимира Путіна.

Інцидент з дронами над Кремлем, у атаці яких росіяни звинувачують Україну, може свідчити про підготовку Москвою масштабного теракту. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.