На вулицях Москви напередодні параду зʼявилися загадкові червоні мітки (фото)

У столиці країни-агресорки помітили червоні позначки на асфальті у вигляді хрестів

У Росії на вулицях Москви напередодні святкового параду до Дня перемоги з'явилися червоні мітки. Їх розмістили на асфальті. Про це свідчать світлини з яскравими позначками у вигляді хрестів. Фото зʼявилися у соцмережах.

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У столиці РФ помітили дивні мітки фото з відкритих джерел

Подекуди мітки на розі вулиць, подекуди – посеред дороги. Про них стало відомо 8 травня.

Хто саме залишив ці червоні хрести – невідомо, проте у росіян після цього почалася справжня істерика, оскільки вони вважають, що це може бути провокація з українського боку.

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До слова, на початку повномасштабної війни Росії проти України, на дорогах мирних міст почали з'являтися ворожі мітки. Вони нібито потрібні були для того, щоб орієнтувати супротивника вночі. Також були розмови про те, що з їхньою допомогою окупанти ціляться для ракетних ударів.

Нагадаємо, 3 травня російська влада сьогодні заявила, що вночі Україною було здійснено спробу завдання удару безпілотними літальними апаратами по кремлівській резиденції президента Володимира Путіна. Зазначається, що дрони нібито збила ППО.

До відома, у звіті Інституту вивчення війни зазначається, що російські офіційні особи, ймовірно, використають так звану атаку безпілотників по Кремлю, щоб скасувати ще більше парадів на честь 9 травня.

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Раніше стало відомо, хто приїде до Путіна в гості на День перемоги.