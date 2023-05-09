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На вулицях Москви напередодні параду зʼявилися загадкові червоні мітки (фото)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
На вулицях Москви напередодні параду зʼявилися загадкові червоні мітки (фото)
Росіяни добряче налякані через червоні мітки на дорогах
фото з відкритих джерел

У столиці країни-агресорки помітили червоні позначки на асфальті у вигляді хрестів

У Росії на вулицях Москви напередодні святкового параду до Дня перемоги з'явилися червоні мітки. Їх розмістили на асфальті. Про це свідчать світлини з яскравими позначками у вигляді хрестів. Фото зʼявилися у соцмережах.

У столиці РФ помітили дивні мітки
У столиці РФ помітили дивні мітки
фото з відкритих джерел

Подекуди мітки на розі вулиць, подекуди – посеред дороги. Про них стало відомо 8 травня.

Хто саме залишив ці червоні хрести – невідомо, проте у росіян після цього почалася справжня істерика, оскільки вони вважають, що це може бути провокація з українського боку.

До слова, на початку повномасштабної війни Росії проти України, на дорогах мирних міст почали з'являтися ворожі мітки. Вони нібито потрібні були для того, щоб орієнтувати супротивника вночі. Також були розмови про те, що з їхньою допомогою окупанти ціляться для ракетних ударів.

Нагадаємо, 3 травня  російська влада сьогодні заявила, що вночі Україною було здійснено спробу завдання удару безпілотними літальними апаратами по кремлівській резиденції президента Володимира Путіна. Зазначається, що дрони нібито збила ППО.

До відома, у звіті Інституту вивчення війни зазначається, що російські офіційні особи, ймовірно, використають так звану атаку безпілотників по Кремлю, щоб скасувати ще більше парадів на честь 9 травня. 

Раніше стало відомо, хто приїде до Путіна в гості на День перемоги.

Читайте також: Путін готує виступ на 9 травня. Пєсков розповів про «засекречений» нюанс
Теги: росія окупанти Москва

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