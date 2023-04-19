Удар «Шахедами» по Одещині: названо кількість знищених дронів

Окупанти атакували Одещину 12-ма дронами Shahed-136/131

У ніч на 19 квітня російські окупанти повторно атакували Україну з південного напрямку ударними безпілотниками іранського виробництва Shahed-136/131.

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Воїнами зенітної ракетної Одеської бригади Повітряного командування «Південь» знищено 10 із 12 ударних БпЛА. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Нагадаємо, вночі в Одесі було оголошено повітряну тривогу, згодом повідомлено про роботу ППО і збиття безпілотника.

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Згодом стало відомо, що більшість дронів було знищено, але є влучення по об’єкту громадської інфраструктури. На місці влучання виникла пожежа.

До слова, увечері 18 квітня сили протиповітряної оборони України збили 7 російських безпілотників поблизу Запоріжжя та Дніпра. З них 6 – це іранські дрони-камікадзе типу Shahed-136.