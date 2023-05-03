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«Залишимо це трибуналу»: Зеленський прокоментував ймовірну атаку на Путіна

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
«Залишимо це трибуналу»: Зеленський прокоментував ймовірну атаку на Путіна
фото скріншот відео

Глава держави підкреслив, що Україна захищає свою територію, свої села та міста

Україна використовує зброю лише для захисту своєї території і не здійснювала жодних атак на Кремль та російського диктатора Володимира Путіна. Про це заявив президент України Володимира Зеленського коментуючи атаку дронів на Кремль.

Главу української держави попросили у Фінляндії на пресконференції прокоментувати звинувачення України у нібито атаці на Кремль.

«Я можу повторити цей меседж, думаю, це буде зрозуміло для всіх: ми не атакуємо ані Путіна, ані Москву», - сказав президент.

Зеленський підкреслив, що Україна захищає свою територію, свої села та міста. При цьому нашій державі не вистачає зброї навіть для цих потреб. «Нам зброї не вистачає навіть для цього. Тому ми не використовуємо її деінде. У нас дефіцит, ми не можемо використовувати будь-що, будь-де. Тому ми не атакували Путіна, залишимо це трибуналу», – додав президент.

Українського президента також запитали, чому Росія може звинувачувати Україну у нібито спробі замаху на Путіна. «Все дуже просто. У Росії немає перемог. Він (Путін - ред.) не може більше мотивувати свою державу, у нього немає перемог на полі бою. Друга армія світу програла, вони не можуть окупувати нас. Тепер йому треба хоч якось мотивувати цих людей, щоб вони йшли вперед, окрім «вагнерівців», яких розстрілюють, якщо вони не йдуть вперед і повертаються назад», – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що Путін більше не спроможний «продавати» перемоги своєму суспільству інформаційно, адже у нього більше немає перемог. «Вони програли цю війну, програли історично. Тепер йому треба робити щось різке. То замахи, то дрони, то якісь гуси, які їх бомбили. Вони будуть вигадувати ті чи інші кроки. А все вирішується простіше - не треба нікого залякувати, вийдіть з нашої території, яку визнають всі», – додав український лідер.

Як повідомлялося,  російська влада сьогодні заявила, що вночі Україною було здійснено спробу завдання удару безпілотними літальними апаратами по кремлівській резиденції президента Володимира Путіна. Зазначається, що дрони нібито збила ППО. У Кремлі додали, що Путін внаслідок атаки не постраждав і назвали це спланованою терористичною акцією та замахом на диктатора РФ.

Теги: росія армія путін Україна президент влада відео Володимир Зеленський

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