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«Знову багато горя». Наслідки російської атаки на Чернігів

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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«Знову багато горя». Наслідки російської атаки на Чернігів
Вночі Чернігів атакували ракети й дрони: пошкоджено будинки
фото: Олександр ЛОМАКО. Офіційно про Чернігів/telegram

Внаслідок обстрілу є постраждалі, працюють рятувальники та комунальники

 

Вночі 5 червня російські війська завдали комбінованого повітряного удару по території України. Під прицілом опинився Чернігів – місто атакували балістичними ракетами та ударними дронами. Інформацію про обстріл оприлюднив виконувач обов'язків міського голови Чернігова Олександр Ломако в Telegram-каналі, передає «Главком».

За його словами, внаслідок атаки є поранені, а пошкоджень зазнали житлові будинки, об’єкти критичної інфраструктури та соціального призначення. «На жаль, є постраждалі. Пошкоджено житлові будинки, об’єкти критичної інфраструктури та соціальної сфери. Знову багато горя… багато болю…», – написав Ломако.

Він також подякував усім оперативним службам, які з перших хвилин почали ліквідувати наслідки обстрілу: «Дякую всім службам – рятувальникам, медикам, енергетикам, комунальникам – за швидку реакцію і самовіддану працю. Ви – справжні герої», – додав він.

«Главком» повідомляв, що Росія завдала масованої атаки містами України. 

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Теги: Чернігів дрон ракетна атака

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