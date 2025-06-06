«Знову багато горя». Наслідки російської атаки на Чернігів

Внаслідок обстрілу є постраждалі, працюють рятувальники та комунальники

Вночі 5 червня російські війська завдали комбінованого повітряного удару по території України. Під прицілом опинився Чернігів – місто атакували балістичними ракетами та ударними дронами. Інформацію про обстріл оприлюднив виконувач обов'язків міського голови Чернігова Олександр Ломако в Telegram-каналі, передає «Главком».

За його словами, внаслідок атаки є поранені, а пошкоджень зазнали житлові будинки, об’єкти критичної інфраструктури та соціального призначення. «На жаль, є постраждалі. Пошкоджено житлові будинки, об’єкти критичної інфраструктури та соціальної сфери. Знову багато горя… багато болю…», – написав Ломако.



Він також подякував усім оперативним службам, які з перших хвилин почали ліквідувати наслідки обстрілу: «Дякую всім службам – рятувальникам, медикам, енергетикам, комунальникам – за швидку реакцію і самовіддану працю. Ви – справжні герої», – додав він.

«Главком» повідомляв, що Росія завдала масованої атаки містами України.