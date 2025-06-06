Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч

У Києві зафіксовано падіння уламків та пожежі у різних районах

У Києві постраждали 16 людей, 10 із них госпіталізували. Іншим медики надали допомогу на місці

Росія атакувала міста України, у Києві є руйнування, виникли пожежі, постраждали люди, у Росії теж було неспокійно, вибухи лунали у Енгельсі, Брянській, Рязанській та інших областях. «Главком» зібрав головні події ночі проти 6 червня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Вибухи у Києві та інших містах України

У ніч на 6 червня Росія атакує Київ «шахедами». У столиці зафіксовано падіння уламків БпЛА та пожежі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Віталія Кличка.

За інформацією Кличка у столиці зафіксовано:

Пожежа внаслідок падіння уламків у Голосіївському районі;

У Соломʼянському районі пожежа на місці падіння уламків, туди є виклик медиків;

Виклик медиків у Дарницький район. Попередньо, пожежа на 17 поверсі житлового будинку;

Падіння уламків у Голосіївському районі;

Падіння уламків на трамвайні колії в Деснянському районі столиці.

Кличко написав, що у Києві вже троє постраждалих. Двох із них медики госпіталізували, одному – надали допомогу на місці.

Також серію вибухів чули у Тернополі. У мережі розповсюдили фото, на якому видно чорний, густий дим після атаки. Начальник Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода не давав поки ніякої інформації, лише попросив бути в укриттях.

Вибухи пролунали у Луцьку. Як пише міський голова міста Ігорь Поліщук, Луцьк атакували спочатку «шахеди», а потім ще полетіли ракети. Деталей про атаку наразі немає.

Хмельницький також здригнувся від вибухів, як і Львівщина, де за даними голови Львівської обласної військової (державної) адміністрації Максима Козицького, зараз працює ППО. «Шахеди» також літають над Волинською та Рівненською областями.

Атака на Київщину

У ніч на 6 червня Росія атакувала Київську область ракетами та дронами. У трьох районах є руйнування. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Київської ОВА Миколу Калашника.

Калашник зазначає, що ворожа масована повітряна атака на Київщину із застосуванням ракет та БпЛА продовжується. Тривога триває вже понад три години.

Станом на 4:00 ранку наслідки фіксуються у 3 районах Київської області. У Бучанському, Броварському, Бориспільському районах пошкоджені приватні будинки, господарські споруди. У них вибиті вікна, пошкоджені покрівлі.

У Енгельсі дрони вдарили по нафтобазі

У ніч на 6 червня у Росії у Саратовській області у місті Енгельск є влучання у нафтобазу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські телеграм-канали.

Зазначається, що місцеві жителі чули щонайменше десять вибухів, а в небі досі фіксують звук пролітаючих безпілотників. За попередньою інформацією, однією з цілей удару також міг стати військовий аеродром – частина дронів прямує саме в його бік.

Вибухи у Брянській області

У Брянську у Росії пролунали сильні вибухи біля місцевого аеродрому та розгорілася пожежа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві телеграм-канали.

Як розповіли місцеві жителі, кілька сильних вибухів пролунали близько 23:30. Після них, за словами очевидців, біля аеродрому почалося загоряння.

Крім того, у мережі шириться інформація, що на аеродромі могли бути уражені пускові установки «Іскандер», склади з ракетами чи навіть новітні С-500, але точного підтвердження немає.

Окупований Крим атакували ракети «Нептун»

У ніч на 6 червня на тимчасово окупованому півострові Крим пролунала серія повітряних тривог – загалом їх оголосили п’ять разів поспіль. Росіяни повідомляли про вибухи в районі Красноперекопська, Армянська, Новофедорівки та Сакського району. Про це інформує «Главком» з посиланням на Telegram-канал «Кримський вітер» та російські медіа.

Перша тривога в Севастополі пролунала о 21:35 – окупаційна адміністрація заявила про загрозу ракетного удару. Через це в місті зупинили рух морського й наземного громадського транспорту.

За твердженням російської сторони, по Криму завдали ударів ракети «Нептун» та безпілотні літальні апарати.

Скандал Маска та Трампа

Американський мільярдер Ілон Маск, який раніше був другом і радником Дональда Трампа, підтримав заклик до імпічменту чинного президента США та заміни його на віцепрезидента Джей Ді Венса. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Маска в соціальній мережі Х.

Ілон Маск відреагував на публікацію малайзійського блогера та прихильника теорій змов Яна Майлза Чонга, в якій той закликав усунути Дональда Трампа з посади президента й передати керівництво країною Джей Ді Венсу. Маск коротко відповів: «Так», тим самим висловивши згоду з цією ідеєю.

До слова, конфлікт Маска та Трампа почався з заяви президента США – він розповів, що «дуже розчарований» мільярдером, який нещодавно залишив свою посаду в Білому домі та розкритикував законопроєкт про податки. Як передає «Главком», про це пише CNN.

«У нас з Ілоном були чудові стосунки. Я не знаю, чи будуть вони в нас ще», – сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті менш ніж через тиждень після того, як вони обмінялися похвалою в останній день роботи Маска в Департаменті ефективності уряду (DOGE). Відтоді Маск різко критикував «великий і прекрасний» закон Трампа про податки й витрати, назвавши його «огидною гидотою».

Президент порівняв бізнесмена з іншими експомічниками, які стали вороже налаштованими після виходу з його адміністрації.

Після цього Маск відповів на заяви Трампа на своїй сторінці в X репостом публікації, де наводять його слова: «Без мене Трамп програв би вибори, демократи контролювали б Палату представників, а республіканці мали б лише 51 на 49 (місць) у Сенаті. Така невдячність».