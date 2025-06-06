Атака на Київ: загинули четверо людей
Тривають пошуково-рятувальні роботи
Уже четверо загиблих у столиці після нічної атаки ворога. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера міста Віталія Кличка.
На кількох локаціях тривають пошуково-рятувальні роботи.
Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки у столиці зафіксовано
- пожежа внаслідок падіння уламків у Голосіївському районі;
- у Соломʼянському районі пожежа на місці падіння уламків, туди є виклик медиків;
- виклик медиків у Дарницький район. Попередньо, пожежа на 17 поверсі житлового будинку;
- падіння уламків у Голосіївському районі;
- падіння уламків на трамвайні колії в Деснянському районі столиці.
Нагадаємо, вночі Росія здійснила масовану атаку на українські міста.
У столиці зафіксовано падіння уламків БпЛА та пожежі, також є загиблі і постраждалі.
У Бучанському, Броварському, Бориспільському районах Київщини пошкоджені приватні будинки, господарські споруди. У них вибиті вікна, пошкоджені покрівлі.
Хмельницький також здригнувся від вибухів, як і Львівщина.
Внаслідок ворожої атаки у Тернополі є влучання у промислові обʼєкти та обʼєкти інфраструктури. Частина Тернополя залишилась без електроенергії. Специфічний звук низької частоти (гул), який чутно в районі Березовиці – це звук вигоряння газу з балонів, які були на промисловому виробництві, куди вдарив ворог.
У Луцьку є влучання в багатоквартирний будинок.
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