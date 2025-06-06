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Атака на Київ: загинули четверо людей

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Атака на Київ: загинули четверо людей
У багатьох районах столиці спалахнули пожежі
фото: glavcom.ua

Тривають пошуково-рятувальні роботи

Уже четверо загиблих у столиці після нічної атаки ворога. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера міста Віталія Кличка.

На кількох локаціях тривають пошуково-рятувальні роботи.

Раніше повідомлялося, що внаслідок атаки у столиці зафіксовано

  • пожежа внаслідок падіння уламків у Голосіївському районі;
  • у Соломʼянському районі пожежа на місці падіння уламків, туди є виклик медиків;
  • виклик медиків у Дарницький район. Попередньо, пожежа на 17 поверсі житлового будинку;
  • падіння уламків у Голосіївському районі;
  • падіння уламків на трамвайні колії в Деснянському районі столиці.

Нагадаємо, вночі Росія здійснила масовану атаку на українські міста.

У столиці зафіксовано падіння уламків БпЛА та пожежі, також є загиблі і постраждалі.

У Бучанському, Броварському, Бориспільському районах Київщини пошкоджені приватні будинки, господарські споруди. У них вибиті вікна, пошкоджені покрівлі.

Хмельницький також здригнувся від вибухів, як і Львівщина.

Внаслідок ворожої атаки у Тернополі є влучання у промислові обʼєкти та обʼєкти інфраструктури. Частина Тернополя залишилась без електроенергії. Специфічний звук низької частоти (гул), який чутно в районі Березовиці – це звук вигоряння газу з балонів, які були на промисловому виробництві, куди вдарив ворог. 

У Луцьку є влучання в багатоквартирний будинок.

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Теги: дрон уламки ракет ракета Київ війна окупанти

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