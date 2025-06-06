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РФ вдарила по Тернополю: влада просить жителів не виходити з дому

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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РФ вдарила по Тернополю: влада просить жителів не виходити з дому
Небо над Тернополем затягнуло димом після атаки ворога
фото з соцмереж

Частина Тернополя залишилась без електроенергії

Внаслідок ворожої атаки у Тернополі є влучання у промислові обʼєкти та обʼєкти інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міського голову Сергія Надала.

Частина Тернополя залишилась без електроенергії. Тиск води по місту понижений через перебої з електрикою. Тому можлива відсутність напору на верхніх поверхах.

Зазначається, що після вибухів у Тернополі спостерігається задимлення. Проводяться заміри повітря у місті Тернопільським обласним центром контролю та профілактики хвороб.

«Але від себе прошу вас поки що не виходьте з дому без крайньої необхідності. Протягом дня обмежте перебування на вулиці дітей і людей старшого віку... Щільно зачиніть вікна», – йдеться в повідомленні.

На місці працюють відповідні служби.

Надал додав, що специфічний звук низької частоти (гул), який чутно в районі Березовиці – це звук вигоряння газу з балонів, які були на промисловому виробництві, куди вдарив ворог. Вигоряння супроводжується специфічним звуком, бо газ в балонах знаходиться під тиском. Нагадаємо, вночі Росія здійснила масовану атаку на українські міста.

У столиці  зафіксовано падіння уламків БпЛА та пожежі, також є загиблі і постраждалі.

У Бучанському, Броварському, Бориспільському районах Київщини пошкоджені приватні будинки, господарські споруди. У них вибиті вікна, пошкоджені покрівлі.

Луцьк атакували спочатку «шахеди», а потім ще полетіли ракети.

Хмельницький також здригнувся від вибухів, як і Львівщина.

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Теги: дрон ракета війна окупанти Тернопіль Тернопільщина

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