РФ вдарила по Тернополю: влада просить жителів не виходити з дому

Небо над Тернополем затягнуло димом після атаки ворога

Частина Тернополя залишилась без електроенергії

Внаслідок ворожої атаки у Тернополі є влучання у промислові обʼєкти та обʼєкти інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міського голову Сергія Надала.

Частина Тернополя залишилась без електроенергії. Тиск води по місту понижений через перебої з електрикою. Тому можлива відсутність напору на верхніх поверхах.

Зазначається, що після вибухів у Тернополі спостерігається задимлення. Проводяться заміри повітря у місті Тернопільським обласним центром контролю та профілактики хвороб.

«Але від себе прошу вас поки що не виходьте з дому без крайньої необхідності. Протягом дня обмежте перебування на вулиці дітей і людей старшого віку... Щільно зачиніть вікна», – йдеться в повідомленні.

На місці працюють відповідні служби.

Надал додав, що специфічний звук низької частоти (гул), який чутно в районі Березовиці – це звук вигоряння газу з балонів, які були на промисловому виробництві, куди вдарив ворог. Вигоряння супроводжується специфічним звуком, бо газ в балонах знаходиться під тиском. Нагадаємо, вночі Росія здійснила масовану атаку на українські міста.

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