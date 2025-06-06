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Масована атака на Полтавщину: є поранені

Людмила Замірська
glavcom.ua
Людмила Замірська
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Масована атака на Полтавщину: є поранені
У ніч на 6 червня російські дрони атакували Полтавську область
фото: ДСНС Полтавщини

Обстріл пошкодив адмінбудівлі, кав’ярню та приватні об’єкти у Кременчуцькому районі

 

В ніч на 6 червня російські дрони атакували Полтавську область. В результаті обстрілу у Кременчуцькому районі поранено трьох людей, пошкоджено цивільну інфраструктуру, спалахнули пожежі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Полтавську ОВА  та Повітряні Сили ЗСУ.

За даними Повітряних Сил ЗСУ, дрони-камікадзе атакували регіон понад шість годин поспіль. «Шахеди» фіксували над Зіньковом, Миргородом і навіть у передмісті Полтави. Також росіяни намагалися завдати ударів по Кременчуку.

Під удар потрапили переважно цивільні об’єкти. У Кременчуцькому районі, зокрема, постраждали нежитлові адміністративні будівлі та кав’ярня. Частина пошкоджених об’єктів належить до приватного сектору.

Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут повідомив, що обстріл пошкодив адміністративні будівлі, складські приміщення кількох підприємств, кав’ярню та приватний будинок. Внаслідок атаки виникли пожежі, які вже ліквідовані.

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фото: Полтавська ОВА, ДСНС Полтавщини

В Полтавській ОВА уточнили, що троє людей дістали поранення: двом із них надали медичну допомогу на місці, ще одну людину госпіталізували у стані середньої тяжкості. 

«Главком» повідомляв, що РФ вдарила по Тернополю. Внаслідок ворожої атаки є влучання у промислові обʼєкти та обʼєкти інфраструктури. Встановлено перевищення гранично допустимої концентрації вмісту деяких шкідливих речовин у повітрі. Влада просить жителів не виходити з дому.

Російські війська здійснили комбіновану атаку на Київ у ніч на 6 червня. Постраждали шість районів столиці, є жертви та поранені.

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Теги: війна обстріл Полтавщина

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