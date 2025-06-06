Атака на Хмельниччину: очільник ОВА розповів про наслідки

Внаслідок атаки пошкоджено житловий будинок

Цієї ночі ворог атакував Хмельницьку область. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника місцевої обласної військової адміністрації Сергія Тюріна.

«Наразі триває уточнення інформації щодо всіх наслідків. Уже відомо про пошкодження приватного житлового будинку, двох господарських споруд, паркану та двох автомобілів», – йдеться в повідомленні.

Попередньо обійшлося без травмованих. На місці працюють усі відповідні служби.

Нагадаємо, вночі Росія здійснила масовану атаку на українські міста.

У столиці зафіксовано падіння уламків БпЛА та пожежі, також є загиблі і постраждалі.

У Бучанському, Броварському, Бориспільському районах Київщини пошкоджені приватні будинки, господарські споруди. У них вибиті вікна, пошкоджені покрівлі.

Хмельницький також здригнувся від вибухів, як і Львівщина.

Внаслідок ворожої атаки у Тернополі є влучання у промислові обʼєкти та обʼєкти інфраструктури. Частина Тернополя залишилась без електроенергії. Специфічний звук низької частоти (гул), який чутно в районі Березовиці – це звук вигоряння газу з балонів, які були на промисловому виробництві, куди вдарив ворог.

Загалом ворог здійснив намасованішу атаку на Тернопільщину: є багато влучань.

У Луцьку є влучання в багатоквартирний будинок.