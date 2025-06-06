Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На Львівщині є влучання в промисловий обʼєкт

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
google social img telegram social img facebook social img
На Львівщині є влучання в промисловий обʼєкт
фото з відкритих джерел

Пошкоджень зазнав промисловий обʼєкт у Дрогобицькому районі

Цієї ночі ворог атакував Львівщину бойовими безпілотниками та крилатими ракетами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника місцевої обласної адміністрації Максима Козицього.

Пошкоджень зазнав промисловий обʼєкт у Дрогобицькому районі.

Крім того, у декількох селах під Львовом є проблеми з роботою ліній електропередач. На місці вже працює аварійна бригада Львівобленерго.

«Системи життєзабезпечення Львівської області функціонують у штатному режимі. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв і постраждалих», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вночі Росія здійснила масовану атаку на українські міста.

У столиці зафіксовано падіння уламків БпЛА та пожежі, також є загиблі і постраждалі.

У Бучанському, Броварському, Бориспільському районах Київщини пошкоджені приватні будинки, господарські споруди. У них вибиті вікна, пошкоджені покрівлі.

Хмельницький також здригнувся від вибухів, як і Львівщина.

Внаслідок ворожої атаки у Тернополі є влучання у промислові обʼєкти та обʼєкти інфраструктури. Частина Тернополя залишилась без електроенергії. Специфічний звук низької частоти (гул), який чутно в районі Березовиці – це звук вигоряння газу з балонів, які були на промисловому виробництві, куди вдарив ворог. 

Загалом ворог здійснив намасованішу атаку на Тернопільщину: є багато влучань.

На Хмельниччині відомо про пошкодження приватного житлового будинку, двох господарських споруд, паркану та двох автомобілів.

У Луцьку є влучання в багатоквартирний будинок.

Читайте також:

Теги: ракета дрон війна Львівщина окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У багатьох районах столиці спалахнули пожежі
Атака на Київ: загинули четверо людей
Сьогодні, 06:32
В Одесі «шахеди» зруйнували відділення «Нової пошти» (фото, відео)
В Одесі «шахеди» зруйнували відділення «Нової пошти» (фото, відео)
30 травня, 07:40
Роман за два тижні мав святкувати випускний
Коростишів попрощався з трьома дітьми, яких вбила Росія у власному будинку
29 травня, 11:03
Росію атакують дрони
У Тульській області прогриміли вибухи: регіон під атакою дронів
28 травня, 00:22
У середу Мерц на спільному брифінгу з президентом Франції не відповів на пряме запитання журналіста щодо Taurus
Мерц заінтригував заявою щодо передання Taurus
7 травня, 18:38
Наслідки нічної атаки на Тернопільщину
Ворог здійснив наймасованішу атаку на Тернопільщину: є багато влучань (оновлено)
Сьогодні, 07:36
Небо над Тернополем затягнуло димом після атаки ворога
РФ вдарила по Тернополю: влада просить жителів не виходити з дому
Сьогодні, 06:13
Триває уточнення інформації щодо всіх наслідків нічної атаки
Атака на Хмельниччину: очільник ОВА розповів про наслідки
Сьогодні, 07:04
Наслідки російської атаки на Луцьк
У Луцьку є влучання в багатоквартирний будинок (фото)
Сьогодні, 06:23

Події в Україні

Ворог здійснив наймасованішу атаку на Тернопільщину: є багато влучань (оновлено)
Ворог здійснив наймасованішу атаку на Тернопільщину: є багато влучань (оновлено)
На Львівщині є влучання в промисловий обʼєкт
На Львівщині є влучання в промисловий обʼєкт
Атака на Хмельниччину: очільник ОВА розповів про наслідки
Атака на Хмельниччину: очільник ОВА розповів про наслідки
У Луцьку є влучання в багатоквартирний будинок (фото)
У Луцьку є влучання в багатоквартирний будинок (фото)
РФ вдарила по Тернополю: влада просить жителів не виходити з дому
РФ вдарила по Тернополю: влада просить жителів не виходити з дому
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч
Атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
238K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 червня: ситуація на фронті
173K
Ексміністр оборони Великої Британії: Чому українська молодь гине, а молоді росіяни досі на європейських пляжах?
91K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 червня 2025
45K
Геополітичні наслідки «Павутини»: щось пішло капітально не так, але Трамп це не зрозумів
45K
«Прошу вас!» Ярош емоційно звернувся до поляків
25K
Спецоперація «Павутина». Експерти пояснили, навіщо Росія накриває літаки автомобільними шинами

Новини

РФ знищила будівлю Херсонської ОДА. Нові заяви Трампа про Україну. Головне за 5 червня
Вчора, 21:17
У Києві та низці областей оголошено відбій тривоги через ракетну небезпеку
Вчора, 18:13
Технології Кремля застрягли у 2000-х: чим досі користується Путін
Вчора, 03:59
Розмова Трампа з Путіним, підсумки 28-го «Рамштайну». Головне за 4 червня
4 червня, 21:11
Росія атакувала Суми, СБУ втретє підірвала Кримський міст. Головне за 3 червня
3 червня, 21:14
Звільнення українських медійників з полону РФ: у Європі ухвалено резолюцію
3 червня, 17:55

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua