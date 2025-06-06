На Львівщині є влучання в промисловий обʼєкт

Пошкоджень зазнав промисловий обʼєкт у Дрогобицькому районі

Цієї ночі ворог атакував Львівщину бойовими безпілотниками та крилатими ракетами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника місцевої обласної адміністрації Максима Козицього.

Пошкоджень зазнав промисловий обʼєкт у Дрогобицькому районі.

Крім того, у декількох селах під Львовом є проблеми з роботою ліній електропередач. На місці вже працює аварійна бригада Львівобленерго.

«Системи життєзабезпечення Львівської області функціонують у штатному режимі. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв і постраждалих», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вночі Росія здійснила масовану атаку на українські міста.

У столиці зафіксовано падіння уламків БпЛА та пожежі, також є загиблі і постраждалі.

У Бучанському, Броварському, Бориспільському районах Київщини пошкоджені приватні будинки, господарські споруди. У них вибиті вікна, пошкоджені покрівлі.

Хмельницький також здригнувся від вибухів, як і Львівщина.

Внаслідок ворожої атаки у Тернополі є влучання у промислові обʼєкти та обʼєкти інфраструктури. Частина Тернополя залишилась без електроенергії. Специфічний звук низької частоти (гул), який чутно в районі Березовиці – це звук вигоряння газу з балонів, які були на промисловому виробництві, куди вдарив ворог.

Загалом ворог здійснив намасованішу атаку на Тернопільщину: є багато влучань.

На Хмельниччині відомо про пошкодження приватного житлового будинку, двох господарських споруд, паркану та двох автомобілів.

У Луцьку є влучання в багатоквартирний будинок.