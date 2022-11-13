Vodafonе відновив роботу мережі у Херсоні

Фахівці побудували майже «нову» мережу зв'язку для Херсона

У визволеному від окупантів Херсоні відновлено роботу мобільного оператора Vodafonе. Про це повідомила пресслужба оператора.

На відновлення українського зв'язку у місті спеціалістам знадобилося менше 18 годин.

«Щойно включили Херсон! Неймовірно, але менш ніж за 18 годин наші технарі побудували майже «нову» мережу для міста. Базові станції в ефірі та працюють на повну потужність», – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, раніше голова обласної ради Олександр Самойленко заявив, що на відновлення українського зв’язку в Херсоні потрібно 1-2 дні.

Як відомо, 12 листопада, до Херсона повернулися й розпочали виконувати свої обов'язки військові адміністрації.

Також повідомлялося, що у Херсоні військова адміністрація запроваджує комендантську годину. Вона триватиме з 17:00 до 8:00.

Нагадаємо, 11 листопада міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

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