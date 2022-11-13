Коли у Херсоні відновлять український зв'язок: роз'яснення облради

Український зв’язок у Херсоні відновлять за 1-2 дні

Всі роботи з відновлення почнуться після завершення у Херсоні стабілізаційних заходів

Голова обласної ради Олександр Самойленко заявив, що на відновлення українського зв’язку в Херсоні потрібно 1-2 дні. Про це він розповів «Суспільному».

Також у місті планують відновлення електропостачання. Для цього привезуть генератори.

Їх використають для забезпечення і водовідведення. Додатково комунальні лікарні вже відпрацьовують механізм відновлення роботи.

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Ще у магазини повернуться продукти, а населенню надаватимуть гумдопомогу. Але всі роботи з відновлення почнуться після завершення у Херсоні стабілізаційних заходів.

Як відомо, 12 листопада, до Херсона повернулися й розпочали виконувати свої обов'язки військові адміністрації.

Також повідомлялося, що у Херсоні військова адміністрація запроваджує комендантську годину. Вона триватиме з 17:00 до 8:00.

Нагадаємо, 11 листопада міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

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