«Знайдемо кожного вбивцю». Зеленський розповів про звірства росіян на Херсонщині

На звільненій Херсонщині вже задокументували понад 400 воєнних злочинів РФ

«На Херсонщині російська армія залишила по собі такі ж звірства, як і в інших регіонах нашої держави»

Українські слідчі вже задокументували понад 400 російських воєнних злочинів на звільненій від російських загарбників території Херсонщини. Про це президент України Володимир Зеленський заявив у відеозверненні.

Президент повідомив, що на Херсонщині триває затримання російських солдатів і найманців, яких кинули на цій території, та знешкодження диверсантів.

«Слідчими вже задокументовано більше ніж 400 російських воєнних злочинів. Виявляються тіла вбитих – і цивільних, і військових. На Херсонщині російська армія залишила по собі такі ж звірства, як і в інших регіонах нашої держави, куди змогла зайти», – зазначив Зеленський.

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Він запевнив, що кожен російський воєнний злочинець неодмінно буде покараний.

«Знайдемо й притягнемо до відповідальності кожного вбивцю. Без сумнівів», – пообіцяв президент.

За словами Зеленського, на Херсонщині буде забезпечено стабілізацію та відновлення правопорядку у 226 населених пунктах, «це понад 100 тисяч місцевих мешканців станом на цей час».

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Нагадаємо, 11 листопада міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Раніше президент Володимир Зеленський закликав херсонців не намагатися самостійно перевіряти залишені окупантами будівлі та предмети.

Жителі Херсона вийшли на вулиці, аби зустріти українських військових та відсвяткувати звільнення.