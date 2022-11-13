Херсонці зможуть отримати безкоштовні ліки: список адрес

Голова Херсонської ОВА надав перелік медичних закладів, куди херсонці можуть звертатися у разі потреби

Наразі у Херсоні заклади охорони здоров’я працюють у штатному режимі. З 14 листопада містяни матимуть змогу отримати безкоштовно необхідні лікарські препарати або ж пройти медогляд. Про це повідомив в Telegram–каналі голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.



Янушевич надав перелік медичних закладів, куди херсонці можуть звертатися у разі потреби.

Екстрена медична допомога:

Обласний територіальний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф – вул. О. Гончара, 6;

станція екстреної медичної допомоги – вул. Ладичука, 148;

підстанція екстреної медичної допомоги – вул. Преображенська, 48;

підстанція екстреної медичної допомоги – вул. Старий УкрНДІЗЗ, 1;

підстанція екстреної медичної допомоги – вул. Ладичука, 148;

підстанція екстреної медичної допомоги – вул. Перша Польова, 54.

Лікарні Херсона, які працюють цілодобово:

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Херсонська обласна клінічна лікарня – проспект Ушакова, 67, приймальне відділення;

Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня – вул. Українська, 81, приймальне відділення;

Херсонська міська клінічна лікарня ім. О. С. Лучанського – вул. Кримська, 138, приймальне відділення;

Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних – вул. Комарова, 2, приймальне відділення;

Херсонська міська клінічна лікарня ім. Є. Є.Карабелеша – проспект Ушакова, 22/1, приймальне відділення.

Більшість аптек наразі припинили роботу під час окупації, однак відновлять її після розмінування територій.

Де можна отримати гуманітарні ліки:

Херсонська міська клінічна лікарня ім. О. С. Лучанського:

Поліклініка № 1 – вул. Кримська, 138.

Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О. Тропіних:

Поліклініка № 1 – вул. Комарова, 2;

Поліклініка № 2 – вул. Будівельників, 20;

Поліклініка № 3 – проїзд Береговий, 3.

Херсонська міська клінічна лікарня ім. Є. Є.Карабелеша:

Поліклініка № 1 – пр. Ушакова, 21;

Поліклініка № 2 – вул. Тираспольська, 62;

Поліклініка № 3 – пр. 200–річчя Херсона, 25;

Дитяча поліклініка № 2 – вул. Ціолковського, 52.

Починаючи з 14 листопада херсонці матимуть змогу отримати безкоштовно лікарські засоби за вищезгаданими адресами. Також у разі потреби можна провести медогляд.

«З 15 листопада на площі Свободи (орієнтовно о 11:00) працюватимуть представники міжнародної організації «Лікарі без кордонів». Фахівці нададуть профільні консультації та видадуть необхідні ліки (жарознижуючі, гіпотензивні, протизапальні лікарські засоби тощо)», – пише голова ОВА.

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Нагадаємо, 11 листопада Міноборони України повідомило про звільнення Херсона від окупантів. Збройні сили України зайшли в Херсон. Шляхи відступу російських окупантів перебувають під вогневим контролем української армії.

Жителі Херсона вийшли на вулиці, аби зустріти українських військових та відсвяткувати звільнення.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний раніше повідомив, що на Херсонському напрямку українські захисники з 1 жовтня відбили в окупантів територій площею до 1381 кв. км.