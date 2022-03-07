На додачу до графікових сполучень заплановані евакуаційні рейси

«Укрзалізниця» опублікувала графік руху евакуаційних поїздів на 8 березня. Про це повідомляє «Укрзалізниця».

«У звичні часи це був би подовжений святковий вікенд, під час якого ми б везли вас до моря або гір… Але це ще буде, а зараз маємо ще більш важливу місію: #дорога_життя для тих, хто залізницею рятується від пострілів над головою. І ми продовжуємо рятувати – надійно, натхненно, залізно», – повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

8 березня сполучення по основних станціях виглядатимуть наступним чином:

Київ:

01:00 - «Інтерсіті+» Дарниця - Харків

01:56 - №16 Рахів - Харків

04:02 - №002 Костянтинівка – Івано-Франківськ

04:21 - №260 Ворохта - Київ

06:23 - №114, 142 Львів - Лиман

07:00 - №722 Дарниця - Харків

07:00 - №732 Дарниця - Дніпро

08:00 - №705 Дарниця - Львів

12:06 - №45 Ужгород - Лиман

13:34 - №114/142 Лиман - Львів

14:07 - №749 Київ - Івано-Франківськ

14:25 - №769 Київ - Кам’янець-Подільський

15:02 - №55 Київ - Рахів

17:00 - №743 Київ - Львів

17:12 - №13 Київ - Солотвино

17:42 - №792 Київ - Кременчук

17:42 - №790 Київ - Кропивницький

18:30 - №81 Київ - Ужгород

19:06 - №44 Київ - Івано-Франківськ

19:48 - №95 Київ - Рахів

20:05 - №29 Київ - Ужгород

20:12 - №49 Київ - Трускавець

20:21 - №59 Київ - Чоп

20:21 - №57 Київ - Ворохта

21:07 - №38 Київ - Запоріжжя

21:15 - №105 Київ - Одеса

21:22 - №97 Київ - Ковель

22:03 - №149 Полтава - Чернівці

22:10 - №17 Харків - Ужгород

22:22 - №7 Київ - Чернівці

22:37 - №91 Київ - Львів

22:47 - №46 Ужгород - Лиман

23:46 - №771 Київ - Хмельницький

Харків:

04:11 - №114, 142 Лиман - Львів

07:15 - ІС+ Харків - Львів

08:00 - ІС+ Харків - Львів

08:20 - №138 Хмельницький – Лиман

09:15 - №090 Одеса – Лиман

09:40 - № 229/230 Харків - Ужгород

10:30 - №796 Дніпро – Бахмут

11:00 - № 207/208 Харків - Львов

12:00 - № 239/240 Харків - Тернопіль

12:36 - №46 Лисичанськ - Ужгород

14:00 - ІС+ Харків - Львів

14:39 - №114, 142 Львів - Лиман

15:00 – №219 Харків - Львів

15:09 - №17 Харків – Ужгород

17:00 - №723 Харків - Львів

19:27 - №796 Харків - Дніпро

20:15 - №021 Харків – Трускавець

21:43 - №7 Харків - Одеса

22:40 - №45 Ужгород - Лисичанськ

22:46 - №090 Лисичанськ – Одеса

Запоріжжя:

07:59 - №088 Ковель - Запоріжжя

07:59 - №086 Львів - Запоріжжя

08:16 - №38 Київ - Запоріжжя

12:20 - №223 Запоріжжя - Львів

14:00 - №227 Запоріжжя - Ковель

14:45 - №004 Запоріжжя – Ужгород

16:05 - №068 Запоріжжя - Львів

16:05 - №088 Запоріжжя - Ковель

21:38 - №038 Запоріжжя - Київ

22:26 - №070 Львів - Запоріжжя

Дніпро

05:00 - №38 Київ - Запоріжжя

06:23 - №796 Дніпро - Харків

12:00 - №201 Дніпро – Львів

14:00 - №732 Дніпро – Львів

15:00 - №212 Дніпро - Трускавець

16:39 - №6 Запоріжжя - Ужгород

З Кривого Рога:

10:30 - №915/916 Кривий Ріг - Хелм

14:00 - №222/221 Кривий Ріг - Львів

19:08 - №229/230 Кривий Ріг - Ужгород

20:00 - №206/205 Кривий Ріг - Чоп

Одеси:

22:32 - №238/237 Одеса - Ужгород

Евакуаційні електрички курсуватимуть:

на ділянці Харків – Полтава – Кременчук;

з Харкова до Львова з пересадкою по Вінниці;

з Житомира (починаючи з 11:00) до Львова з пересадкою по Бердичеву.

Точні графіки будуть визначені безпосередньо на вокзалах з урахуванням динаміки заповнюваності поїздів.

Міжнародні евакуаційні рейси:

№ 950 Львів – Хрубешув о 00:01;

№ 7603/7604 Львів – Пшемисль о 00:40;

№ 7605/7606 Львів – Пшемисль о 05:27;

№ 952 Львів – Хрубешув о 07:10;

№ 35/36 Львів – Пшемисль о 07:10;

№ 7607/7608 Львів – Пшемисль о 08:52;

№ 908/907 Дніпро – Хелм о 08:00

№ 7614/7615 Кривий Ріг – Хелм о 10:30;

№ 911/912 Дніпро – Хелм о 10:30;

№ 902/901 Запоріжжя – Хелм об 11:00;

№ 7609/7610 Львів – Пшемисль о 12:12;

№ 7616/7617 Львів – Хелм о 14:00;

№ 7611/7612 Львів – Пшемисль о 15:40;

№ 67/68 Київ – Варшава о 19:13 (з групою вагонів на Хелм);

№ 7601/7602 Львів – Пшемисль о 19:55;

№ 7618/7619 Львів – Хелм о 20:30;

№ 7620/7621 Львів – Хелм о 23:55.

Зі ст. Чоп до ст. Захонь (Угорщина) протягом дня з інтервалом у 3 години курсуватимуть 9 пар поїздів.

Нагадаємо, Кабінет міністрів спростив процедуру зміни фактичного місця проживання для внутрішньо переміщених осіб, або переселенців. Відповідне рішення було ухвалено сьогодні, під час засідання уряду.

Тобто документи, необхідні для зміни реєстрації місця проживання заявника, отримуватимуться уповноваженим органом без участі самого заявника, шляхом доступу до електронної бази.

Нещодавно стало відомо, скільки грошей виділять на придбання житла для переміщених осіб.

Влітку переселенцям без прописки дозволили отримувати права й реєструвати авто.

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