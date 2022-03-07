Мер Львова просить про допомогу: місто переповнене переселенцями

Міський голова стверджує, що у Львові очікують на прибуття нової хвилі втікачів від війни.

Місто вже прийняло понад 200 тис. людей, які шукають прихистку

Від початку російської агресії до міста Львова щодня прибувають десятки тисяч вимушених переселенців. Станом на 7 березня міська влада практично вичерпала ресурс для їхнього розселення. Про це повідомив голова міста Андрій Садовий на спільному брифінгу із почесною амбасадоркою Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні (UNFPA) Марією Єфросиніною.

За словами Садового, Львів надає усю необхідну допомогу постраждалим від військових дій агресора. Для надання притулку біженцям використано 440 установ культури і освіти, а також приміщення 85 релігійних організацій. Однак, на сьогодні Львів знаходиться на межі своїх можливостей і потребує допомоги міжнародних організацій.

За підрахунками міської влади, у Львові перебуває уже близько 200 тис. переселенців, щодня 50 тис. проходять транзитом Львівською залізницею.

«Ми знаємо, що насувається ще одна хвиля біженців. Закликаємо міжнародні організації прийти і допомогти», – звернувся міський голова.