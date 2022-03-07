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    Події в Україні

    Мер Львова просить про допомогу: місто переповнене переселенцями

    Міський голова стверджує, що у Львові очікують на прибуття нової хвилі втікачів від війни. - Мер Львова просить про допомогу: місто переповнене переселенцями
    Міський голова стверджує, що у Львові очікують на прибуття нової хвилі втікачів від війни.
    фото з відкритих джерел

    Місто вже прийняло понад 200 тис. людей, які шукають прихистку

    Від початку російської агресії до міста Львова щодня прибувають десятки тисяч вимушених переселенців. Станом на 7 березня міська влада практично вичерпала ресурс для їхнього розселення. Про це повідомив голова міста Андрій Садовий на спільному брифінгу із почесною амбасадоркою Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні (UNFPA) Марією Єфросиніною.

    За словами Садового, Львів надає усю необхідну допомогу постраждалим від військових дій агресора. Для надання притулку біженцям використано 440 установ культури і освіти, а також приміщення 85 релігійних організацій. Однак, на сьогодні Львів знаходиться на межі своїх можливостей і потребує допомоги міжнародних організацій.

    За підрахунками міської влади, у Львові перебуває уже близько 200 тис. переселенців, щодня 50 тис. проходять транзитом Львівською залізницею.

    «Ми знаємо, що насувається ще одна хвиля біженців. Закликаємо міжнародні організації прийти і допомогти», – звернувся міський голова.

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    Теги: ООН Андрій Садовий Львів мер влада біженці
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    Мер Львова просить про допомогу: місто переповнене переселенцями