Мер Львова просить про допомогу: місто переповнене переселенцями
Місто вже прийняло понад 200 тис. людей, які шукають прихистку
Від початку російської агресії до міста Львова щодня прибувають десятки тисяч вимушених переселенців. Станом на 7 березня міська влада практично вичерпала ресурс для їхнього розселення. Про це повідомив голова міста Андрій Садовий на спільному брифінгу із почесною амбасадоркою Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні (UNFPA) Марією Єфросиніною.
За словами Садового, Львів надає усю необхідну допомогу постраждалим від військових дій агресора. Для надання притулку біженцям використано 440 установ культури і освіти, а також приміщення 85 релігійних організацій. Однак, на сьогодні Львів знаходиться на межі своїх можливостей і потребує допомоги міжнародних організацій.
За підрахунками міської влади, у Львові перебуває уже близько 200 тис. переселенців, щодня 50 тис. проходять транзитом Львівською залізницею.
«Ми знаємо, що насувається ще одна хвиля біженців. Закликаємо міжнародні організації прийти і допомогти», – звернувся міський голова.