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    Указ президента: телебачення переходить на особливий режим роботи на час війни

    Із першого дня війни провідні телегрупи почали транслювати цілодобовий інформаційний марафон &laquo;Єдині новини #UАразом&raquo; - Указ президента: телебачення переходить на особливий режим роботи на час війни
    Із першого дня війни провідні телегрупи почали транслювати цілодобовий інформаційний марафон «Єдині новини #UАразом»

    Усі канали під час війни транслюватимуть єдиний спільний ефір

    Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони «Про нейтралізацію загроз інформаційній безпеці держави» і «Щодо реалізації єдиної інформаційної політики в умовах воєнного стану», ухвалені 18 березня 2022 року. Про це повідомляє Офіс президента.

    Згідно з першим рішенням, компанія «Зеонбуд» — оператор цифрового ефірного телебачення Т2 – працюватиме в особливому режимі «у складі Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення».

    Адміністрація Державної служби спецзв’язку, концерн РРТ та «Зеонбуд» мають забезпечити: «стале функціонування об’єктів цифрового ефірного мовлення;цілодобовий моніторинг ефірної мережі, обладнання головної станції мультиплексування, супутникових та наземних каналів зв’язку; резервування супутникових каналів доставки програм та обладнання головної станції мультиплексування; резервну доставку телеканалів до цифрових передавачів із залученням альтернативного оператора супутникового зв’язку».

    У другому рішенні йдеться, що «в умовах воєнного стану реалізація єдиної інформаційної політики є пріоритетним питанням нацбезпеки, забезпечення якої реалізується шляхом об’єднання усіх загальнонаціональних телеканалів, наповнення яких складається переважно з інформаційних та/або інформаційно-аналітичних програм, на єдиній інформаційній платформі – цілодобовому інформаційному марафоні «Єдині новини #UАразом».

    «Вжити заходів» щодо виконання цього рішення рекомендують Національній раді з питань телебачення і радіомовлення.

    Нагадаємо, з першого дня війни провідні телегрупи почали транслювати цілодобовий інформаційний марафон «Єдині новини #UАразом». Проте поза цим процесом досі залишались десятки інших телеканалів, які вели свою трансляцію. Указ долучає усіх мовників до єдиної платформи.

    Так, спільний марафон створюють медіагрупи «1+1», «Інтер», StarLightMedia, «Україна», парламентський телеканал «Рада» та Суспільне. Водночас низка телеканалів із загальнонаціональним покриттям, зокрема «5 канал» та «Прямий», не беруть участі в спільному проєкті та транслюють власний марафон.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Указ президента: телебачення переходить на особливий режим роботи на час війни