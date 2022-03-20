Евакуація 20 березня: погоджено сім гуманітарних коридорів
Верещук повідомила про заплановані коридори у Київській та Харківській областях
На 20 березня погоджено сім гуманітарних коридорів у Донецькій, Київській та Харківській областях. Про це повідомила віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
Донецька область:
- з міста Маріуполь до міста Запоріжжя
Автобуси для маріупольців будуть чекати на площі перед міським спорткомплексом в Бердянську з 9.30. Відправлення до Запоріжжя планується об 11.00.
В Бердянську продовжують дозаправляти приватні авто маріупольців, які рухаються по маршруту.
Адреси для дозаправки: вул.Кабельщиків, 132а та вул.Мелітопольське шосе, 87б
Також організовано транспортування до Бердянську і Запоріжжя для маріупольців, які дістануться сьогодні Мангуша.
Київська область:
- з села Бобрик до Броварів
Місце зборів – Будинок культури на вулиці Шевченка, 2. Автобуси для евакуації будуть відправлені з Броварів.
- з села Тарасівка до Броварів
Місце зборів – на вулиці Девяте січня, 6. Автобуси для евакуації будуть відправлені з Броварів.
- з міста Бородянка до міста Біла Церква
Місце зборів – вулиця Центральна, 331. Автобуси для евакуації будуть відправлені з міста Малин.
Харківська область:
З міста Харків будуть відправлені гуманітарні вантажі для міста Вовчанськ та селищ Рогань і Нова Рогань.
В ці населені пункти планується доставка гуманітарних вантажів (продуктів та медикаментів).