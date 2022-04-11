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    Події в Україні

    На Луганщині ЗСУ знищили склад із боєкомплектом (відео)

    На Луганщині ЗСУ знищили склад із боєкомплектом (відео)
    фото скріншот відео

    Гайдай: «Наші захисники знищили склад із боєкомплектом орків біля окупованого населеного пункту Луганщини»

    Біля одного з тимчасово окупованих населених пунктів Луганської області ЗСУ знищили склад із боєкомплектом. Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай у Facebook.

    «Наші захисники знищили склад із боєкомплектом орків біля окупованого населеного пункту Луганщини», – написав він.

    Гайдай спростував інформацію про нібито обстріл житлового сектора населеного пункту, що розповсюджується окупантами. «Те, що росіяни розносять по своїх сепарських джерелах, що ЗСУ обстріляли житловий сектор – брехня!» – написав він.

    Як повідомлялося, на Луганщині російські окупанти обстріляли кожне місто, не зашилось уцілілих об’єктів критичної та будь-якої іншої інфраструктури.

    Як повідомлялося, 10 квітня росіяни знову вгатили ракетами по Сєвєродонецьку та майже повністю знищили місто. Кількома днями раніше окупаційні війська з артилерії обстріляли Сєвєродонецьк, у місті згоріли 10 багатоповерхівок.

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    Теги: росія окупанти Луганщина війна військова техніка Україна окупація #stoprussia
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    На Луганщині ЗСУ знищили склад із боєкомплектом (відео)