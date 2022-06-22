Ворог продовжує знищувати Харків та область: є загиблі

Наразі тривають рятувальні роботи, є імовірність, що під завалами ще є люди

Уночі та вранці Росія продовжила обстрілювати Харківщину, в обласному центрі щонайменше троє поранених, в області є загиблі та поранені. Про це 22 червня повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Телеграмі.

«Протягом минулої ночі російські окупанти продовжили тероризувати обстрілами м. Харків та населені пункти області. На жаль, є загиблі цивільні. У Харкові вночі від обстрілів постраждали Слобідський та Індустріальний райони. Пошкоджені господарські та промислові об'єкти, сталося кілька масштабних пожеж. Зранку тривають обстріли Немишлянського району Харкова. Попередньо 3 поранених. Інформація уточнюється», – зазначив Синєгубов.

За його даними, в м. Чугуєві зруйновані житлові будинки та господарські споруди. Попередньо двоє людей загинули, двоє поранених. Інформація також іще уточнюється.

У смт Золочів Богодухівського району пошкоджено багатоквартирний будинок, сталася пожежа. З-під завалів вилучили тіло одного загиблого. Наразі тривають рятувальні роботи, є імовірність, що під завалами ще двоє людей, зазначив керівник ОВА.

В смт Шевченкове Куп'янського району внаслідок російського обстрілу учора ввечері одна людина зазнала поранення.

На лінії зіткнення ворог стріляє зі ствольної та реактивної артилерії. На Харківському напрямку окупанти ведуть повітряну розвідку. У районі Ізюму ворог продовжує штурмові дії в напрямку міста Слов'янськ. Наші військові тримають оборону, загарбники зазнають великих втрат.

Нагадаємо, Харків палав після ворожих обстрілів 21 червня. Як повідомлялося окупанти за день вбили на Харківщині 15 цивільних, ще 16 – поранені .